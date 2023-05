Grande Fratello: muore Monica Sirianni per un malore | Avviata un’indagine per scoprire la causa

È giallo per la morte dell’ex gieffina: è stata aperta dalla Procura di Lamezie Terme un fascicolo a carico di ignoti per far luce sul decesso.

La possibile morte per avvelenamento dell’ex concorrente del Grande Fratello Monica Sirianni è al centro di un’inchiesta in corso. La 37enne insegnante di inglese è morta improvvisamente il 5 maggio in un bar di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, mentre era con amici. La corsa in ospedale è stata immediata ma la ragazza è morta poco dopo. Il Quotidiano Nazionale ha sollevato l’ipotesi di un possibile omicidio per cui si sta seguendo una pista di indagine.

L’inchiesta è a carico della Procura di Lamezia Terme, seguita direttamente dal Procuratore Salvatore Curcio, farà luce su tanti punti misteriosi e non chiari che caratterizzano la strana morte della ragazza. I genitori hanno denunciato l’accaduto alle autorità.

La partecipazione nel 2011 al Grande Fratello

Prima di diventare famosa grazie alla sua partecipazione al Gf, nell’edizione del 2011, la giovane Monica aveva già mostrato la sua determinazione e la volontà di emergere nel mondo dello spettacolo attraverso la partecipazione a trasmissioni televisive locali calabresi. Dopo aver ottenuto la sua grande occasione con il popolare reality show, condotto in quel periodo da Alessia Marcuzzi, la Sirianni ebbe una relazione con un altro concorrente del programma, Fabrizio Conti.

Nel corso degli anni, nonostante il successo, Monica decise di allontanarsi dalle scene per dedicarsi totalmente all’insegnamento dell’inglese, sua seconda lingua. La ragazza infatti era nata a Sydney da genitori calabresi emigrati in Australia a cercar fortuna. Dopo quel periodo australiano era tornata in Italia, in Lombardia, ma non aveva perso i contatti con la sua amata Calabria.

Non aveva alcuna patologia

Non essendo affetta da patologie pregresse che potessero giustificare un improvviso decesso, il fascicolo è stato aperto contro ignoti e le indagini sono state affidate ai Carabinieri. Sono stati condotti accertamenti sulle consumazioni e verranno svolti interrogatori dei presenti. Il sospetto che ha portato all’apertura dell’inchiesta è la circostanza poco chiara della morte, che potrebbe essere avvenuta per avvelenamento, sia in modo volontario che involontario.

Nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia sul corpo della donna: sarà più semplice risalire alle cause del decesso, al momento ignote. Nel frattempo la comunità di Soveria Mannelli è sotto shock. La donna era molto conosciuta in paese, per i suoi successi televisivi e tutti apprezzavano il suo percorso nel mondo dello spettacolo. Ad oggi le motivazioni del suo decesso sono inspiegabili, si farà chiarezza grazie all’autopsia.