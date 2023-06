Fedez: divertente sketch con il figlio Leone vestito da Spider-man

Il cantante protagonista di un divertente video insieme al figlio.

Tra le storie di Fedez ne spunta una che ritrae il figlio Leone travestito da Spiderman.

Le gag e i momenti di divertimento e spensieratezza in casa di Fedez e di Chiara Ferragni non mancano mai. Tra i nuovi sketch che ritraggono spensierati momenti di vita familiare di quella che è probabilmente la coppia più social di tutte ne è ora comparso uno che ritrae il cantante in compagnia del figlio Leone travestito da Spiderman.

La gag di Fedez con il figlio vestito da Spiderman

L’infinita schiera di fan della coppia Fedez-Ferragni è ormai abituata ampiamente ad assistere, tramite i diversi canali social, alle scene dei due con il figlio Leone.

Ultima divertentissima scena è quella che vede protagonista, per l’appunto, proprio Leone. Quest’ultimo appare con addosso un costume dell’Uomo Ragno, ovvero il suo supereroe preferito. All’interno del video, Leone si impossessa della borsa della madre fingendo di portarla via con sé.

A questo punto entra in scena Fedez con il seguente intervento: “Che fai, rubi le borse?“. Così, Leone propone al padre il seguente gioco: “Vogliamo fare finta che tu hai rubato questa borsa e io la recupero?“. Il padre, come ci si poteva facilmente aspettare, non si tira affatto indietro decidendo così di stare al gioco e di mettere in mostra tutta la propria ironia: “Spiderman ho rubato la borsa di un’anziana signora!“, rivolgendosi in questo modo alla madre. Chiara Ferragni, in risposta, si rivolge al figlio così da un’altra stanza della casa: “Aiutami Spiderman, che papà ha rubato la borsa della mamma“.

Il piccolo Leone decide così di entrare prontamente in azione. Dopo essere salito sul divano, ecco dunque che si lancia contro il padre in modo da poter recuperare la borsa della madre. Una scena che ha finito come prevedibile con il suscitare enorme simpatia da parte dei fan e che rappresenta un’ulteriore lampante prova del fortissimo legame tra Fedez e il figlio.

La serie The Ferragnez

In questi giorni, Fedez e Chiara Ferragni sono stati protagonisti anche con la seconda nuovissima stagione di The Ferragnez, serie iniziata nel 2021 prodotta per Amazon Prime Video e incentrata su ogni singolo aspetto della vita quotidiana delle due star, dal figlio Leone fino ad arrivare alla cagnolina Matilda.

La seconda stagione della serie prodotta da Banijay Italia ha debuttato in oltre 240 Paesi con i primissimi quattro episodi usciti lo scorso 18 maggio per poi concludersi con gli ultimi tre episodi nella giornata del 25 maggio.