I nuovi capelli di Damiano dei Maneskin | Vi piacciono?

Damiano dei Maneskin si tinge i capelli di rosso in onore della “sua” Roma per la finale di Europa League, ma i tifosi lo attaccano

Questa sera si disputerà la finale dell’Europa League tra Siviglia e la Roma. Damiano, il frontman dei Maneskin in onore della sua squadra del cuore sembra che abbia preso una decisione che ha sconvolto i tifosi della Roma.

Si sa che il cantante, romano doc, è un grande tifoso della Roma e non ha resistito di fronte a questo evento così importante per la sua squadra dal farle una dedica. No, non stiamo parlando di una delle sue canzoni, ma di un piccolo intervento fatto nuovamente sul suo look.

Così a poco più di 24 ore dalla partita più importante dell’anno che vale una stagione per gli uomini di Mourinho e per tutta la Capitale giallorossa, Damiano è tornata alla ribalta del gossip per stupire di nuovo anche in questa occasione.

Il cantante ha deciso di fare un colpo di testa vero e proprio e di tingersi i capelli.

Una testa da rossa a giallo-rossa

Prima rossa, poi definitivamente giallo-rossa. La testa di Damiano ha subito in poco tempo variazioni cromatiche nel rispetto della tradizionale maglia giallo-rossa. Il suo cambio di look che aveva già colpito i suoi fan, è ora passato all’attenzione dei tifosi romanisti e con un video Damiano annuncia che sta decolorando parte della testa per sfoggiare i colori del suo cuore.

Ma i tifosi della Roma non sembrano apprezzare: “Queste cose portano male”, scrivono i giallorossi scaramantici come tutti i tifosi. Poi ecco il commento pesante del solito hater che spara giù un pesante epiteto verso il cantante, dipingendolo come un cogl***e.

La reazione di Damiano

Damiano non abbozza, come di consueto di fronte alle critiche e ai commenti che anche in passato lo hanno bacchettato. E con la sua penna “pungente” non le manda a dire al commentatore malcapitato.

Definitiva la sua risposta che con ironia stuzzica il suo hater, che è glabro: “Tu non puoi farlo mi sa…”, aggiungendo una emoji che sottolinea la frecciata alla pelata del commentatore. Un post che scatena l’ilarità degli altri tifosi e follower, che si accodano all’ironia del cantante, facendo passare così in secondo piano il clamoroso gesto con cui Damiano aveva nuovamente confermato l’amore per la sua Roma. Viene da dire che per uno che ha fatto degli stravolgimenti d’immagine la sua cifra rock, il cambio look è all’ordine del giorno e per la squadra del cuore, tutto è ammesso.