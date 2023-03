Selvaggia Lucarelli, attacco frontale contro Giorgia Soleri: che fucilata

Alla vigilia della partecipazione dell’attivista e influencer Giorgia Soleri alla nuova edizione di “Pechino Express”, la giornalista Selvaggia Lucarelli affila gli artigli e le dedica una pesante bordata su Instagram.

Il 9 marzo segna il debutto della nuova stagione del reality show di viaggio “Pechino Express”, quest’anno disponibile su Sky, e in questi giorni i riflettori illuminano i nuovi concorrenti. Tra loro, spicca Giorgia Soleri, fidanzata del frontman dei Maneskin Damiano, che gareggerà nello show con l’amica Federica Fabrizi, alias Federippi, nella squadra de “Le Attiviste”.

La partecipazione della Soleri al reality ha lasciato tutt’altro che indifferente la caustica giornalista Selvaggia Lucarelli, che non ha risparmiato alla giovane attivista una serie di affilate considerazioni. Selvaggia ha affidato a Instagram il suo breve pamphlet contro Giorgia Soleri, denunciandone, a suo avviso, una certa ipocrisia.

La Soleri, partendo proprio da Instagram, porta avanti da tempo una battaglia civile per il riconoscimento della vulvodinia, una malattia cronica e invalidante che colpisce tantissime donne. Lei stessa ha dovuto farci i conti e ci sono voluti anni prima che le venisse correttamente diagnosticata.

Nel 2021, Giorgia ha presentato una proposta di legge alla Camera dei Deputati, per inserire la malattia nei livelli essenziali di assistenza, dichiarando: “Quando ho iniziato a parlare della vulvodinia l’ho fatto proprio pensando che se il mio dolore può aiutare anche solo un’altra persona ha senso rinunciare alla mia privacy”.

Giorgia Soleri a “Pechino Express”: Selvaggia Lucarelli spara a zero sulla partecipazione dell’attivista

In un’intervista al Corriere della Sera, la Soleri ha spiegato come ha affrontato l’esperienza di viaggio di “Pechino Express” nonostante il dolore e questo ha fatto scattare la Lucarelli. “Quindi il dolore che la costringeva a letto per settimane e non le permetteva di pianificare nulla (parole sue), ora non è più invalidante ma è diventato gestibile” ha commentato Selvaggia.

“Siamo tutti felici per lei, una buona notizia! Il cinema è passivo, l’invalidità dinamica, del resto” ha aggiunto poi la pungente giornalista, nota per i toni piuttosto accesi dei suoi interventi sui social e in televisione.

Giorgia non ha risposto direttamente alle critiche, ma ha condiviso un post di Ainpu (Associazione italiana neuropatia del pudendo): “Il dolore cronico costante è sparito. Il percorso è stato lento ma costante, ho compreso che i farmaci sono necessari, ma è altrettanto importante riprendere una vita il più possibile normale mettendo da parte le paure”.

Sotto il post, la chiosa da parte della concorrente di “Pechino Express”: “Potrei averlo scritto io questo è cambiata la mia vita dopo le diagnosi e le conseguenti terapie”. La replica trasversale a Selvaggia è servita.