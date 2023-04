Blue Beetle: il trailer ufficiale del nuovo supereroe DC Comics

Finalmente è arrivato il primo trailer ufficiale del nuovo supereroe DC Comics, Blue Beetle. Nelle sale il film sarà proiettato il 17 agosto 2023 e sarà la prima volta che il protagonista sarà un eroe di origine ispanica.

Un nuovo supereroe si è unito ufficialmente alla famiglia DC Comics, stiamo parlando di Blue Beetle, il quale approderà al cinema il 17 agosto 2023. Nel frattempo ecco il primo trailer appena rilasciato che dà un’idea di quello che vedremo sul grande schermo.

La particolarità di questo supereroe è la sua origine, in quanto per la prima volta il protagonista della storia sarà di origine latino-americana, andando a completare quella sorta di inclusione collettiva che sta avvenendo (finalmente) nel mondo dello spettacolo.

La sinossi ufficiale di Blue Beetle

Blue Beetle è il nuovo film DC Comics, distribuito dalla Warner Bros. Pictures, il quale uscirà al cinema il 17 agosto 2023. La storia si basa sul fumetto dall’omonimo titolo che fa parte della terza incarnazione. Blue Beetle infatti, nasce nel 1939 da un fumetto passato da editore a editore, finché i diritti non furono acquistati dalla DC Comics nel 1983. La storia vede tre incarnazioni differenti, troviamo il primo Blue Beetle ospitato nel corpo di Dan Garret nel 1939, poi in quello di Ted Kord nel 1966 e infine in quest’ultima di Jaime Reyes.

Come recita la sinossi ufficiale di Blue Beetle infatti:

“Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro, ma scopre che le cose non sono proprio come le aveva lasciate. Mentre cerca di trovare il suo scopo nel mondo, il destino interviene quando Jaime si ritrova inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia della biotecnologia aliena: uno Scarabeo. Quando lo Scarabeo sceglie improvvisamente Jaime come suo ospite simbiotico, gli viene conferita un’incredibile armatura dotata di poteri straordinari e imprevedibili, cambiando per sempre il suo destino diventando il supereroe Blue Beetle”.

Blue Beetle: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film – HD

Il trailer ufficiale di Blue Beetle

Finalmente è stato rilasciato il primo trailer ufficiale del nuovo supereroe DC Comics, Blue Beetle, in uscita al cinema il 17 agosto 2023. Il film sarà diretto da Angel Manuel Soto e vedrà un cast d’eccezione formato da Xolo Maridueña (protagonista), Susan Sarandon (la villain della storia) e da George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar, Belissa Escobedo, Roul Max Trujillo, Bruna Marquezine e Harvey Guillén.

Il protagonista che interpreterà Jaime Reyes, l’ospite umano che verrà scelto dallo scarabeo alieno è la star protagonista della seguitissima e fortunatissima serie tv Cobra Kai, Xolo Maridueña. Sarà una grande opportunità per il giovane attore di ampliare le sue doti artistiche, già molto apprezzate in questo periodo. Blue Beetle è uno degli ultimi film realizzati prima dell’arrivo di James Gunn, ma essendo stato prodotto da Peter Safran, siamo fiduciosi del fatto che questo nuovo supereroe DC Comics, si unirà al resto “della banda”.