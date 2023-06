Stramare contro Soleri: volano accuse pesanti

La morte di Silvio Berlusconi avvenuta ieri mattina ha scatenato numerosi messaggi sui social. Discusso quello della Soleri

Tutti hanno voluto e vogliono dire la propria sulla morte di Silvio Berlusconi, avvenuta a Milano ieri mattina. C’è chi lo santifica e chi invece coerentemente con la posizione avuta in vita, ne sottolinea il ruolo discutibile nei confronti del Paese.

Tra i vari commenti dei personaggi più o meno noti, quello della “attivista” Giulia Soleri sta sollevando degli attacchi da parte di alcune figure del web, in particolare da parte della ex Miss Italia Carolina Stramare.

Giorgia Soleri, ex fidanzata di Damiano David, cantante dei Maneskin, ha pubblicato una serie di storie su Instagam dove afferma che Silvio Berlusconi sia “l’uomo che ha distrutto il Paese”, condividendo un articolo che ne sottolinea la nota posizione politica.

L’attivista non ha fornito ulteriori spiegazioni sulla sua opinione, ma ha preferito pubblicare un’ulteriore storia dove scrive: “Parlare di politica è sempre il modo migliore per fare pulizia dei contatti”.

Cosa è accaduto con la Stramare

Non dovrebbero sorprendere le posizioni politiche di Giorgia Soleri che sembrerebbero, quindi, molto lontane dalle idee di Silvio Berlusconi e lei non ha mancato di renderlo noto con queste stories su Instagram nel giorno della sua morte.

Ma qualcuna delle sue “amicizie” ha storto il naso di fronte alle stories pubblicate e ha colto l’occasione per alzare i toni della conversazione social. Stiamo parlando della ex Miss Italia Carolina Stramare che a seguito del post della Soleri su Berlusconi, ha pubblicato su Instagram una conversazione WhatsApp che teoricamente dovrebbe veder coinvolta Giorgia Soleri e Barbara Prezia, la modella che ha fatto coppia proprio con Carolina Stramare durante Pechino Express.

La chat incriminata

Nella chat whatsapp pare che la Soleri abbia scritto alla Prezia “non risponderai nemmeno a questo, ma fai proprio schifo come essere umano, ma il fatto che tu non risponda ti qualifica come persona e dice molto sulla tua empatia; mi dispiace solo che ti sia stata data questa visibilità, buona vita!”.

Parole che Carolina Stramare ha usato rilanciandogliele contro. “Giorgia Soleri, in arte attivista, femminista, fidanzata Maneskin e palle varie un mese fa”, ha scritto per poi aggiungere: “Giorgia cara. Io non me la sento di aggiungere null’altro, non mi piace amalgamarmi allo squallore. Quindi quale miglior risposta se non la tua. ‘Direi che sarebbe stato meglio il silenzio, che non queste tue parole, che ti qualificano in modo ben peggiore. Mi dispiace solo che ti sia stata data questa visibilità.’ Aggiungo: anche tu fai proprio schifo come essere umano, cit”. Poco dopo ha aggiunto un’altra storia: “Peggio della gente cattiva c’è quella che finge di essere buona”.