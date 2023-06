Ariete furiosa, sbotta sui social e risponde all’hater: “Vai a quel paese”

Ariete non ci sta, non si fa mettere in piedi in testa da nessuno e furiosa risponde per le rime a quell’hater maleducato. Lo manda tranquillamente “a quel paese” senza troppe remore, poi lancia un messaggio molto forte.

Gli haters sono la piaga dei social e questo lo sa bene anche Ariete la quale non ha potuto controllarsi contro uno di loro. Si arrabbia e gli risponde per le rime sui social, non ci sta a farsi insultare in questa maniera e lo manda a “quel paese”. Poi lancia un messaggio molto forte verso tutti gli utenti, sperando che in molti l’ascolteranno, proseguite nella lettura se volete sapere cos’è successo.

Non bisogna mai farsi abbattere dai cosiddetti “leoni da tastiera”, in quanto queste persone nel mondo reale non avrebbero il coraggio neanche di guardarla in faccia la persona, che sui social si divertono ad insultarla serenamente. Dietro il monitor di un pc sono tutti bravi, si sa.

Perché ha scelto questo nome d’arte?

Arianna Del Giaccio, in arte Ariete, nata ad Anzio nel 2002, è una cantautrice e compositrice italiana che ha fatto il suo primo esordio a X Factor, anche se poi fu eliminata ai Bootcamp. Nonostante questo primo insuccesso, la cantante non si perse d’animo e proseguì a testa alta sulla strada che si è sempre prefissata fin da bambina. Ed è stata proprio la sua testardaggine al non arrendersi che l’ha portata a fare della musica il suo lavoro.

Proprio per questo, Arianna ha scelto Ariete come nome d’arte, non solo per il suo segno zodiacale che la rappresenta in tutto e per tutto, ma anche per il carattere deciso e forte che la contraddistingue.

io mi sveglio la mattina consapevole di stare bene con me stessa, il problema non esiste. se al posto mio ci fosse stata una ragazza insicura del proprio fisico non se la sarebbe passata proprio bene. dovete pensare cento volte prima di scrivere una cosa, la gente ci muore così https://t.co/zcmBSSkwbA — ARIETE (@iosonoariete) June 11, 2023

La rabbia di Ariete

Ariete come tutti i giovani della sua età, a prescindere dalla sua fama, è molto attiva sui social e ama pubblicare foto di sé stessa con i vari look che sceglie di indossare prima di un’esibizione o durante le prove. Qualche giorno fa ha così pubblicato uno scatto di lei in canottiera e una hater maleducato l’ha insultata con una frase molto brutta diretta al suo aspetto fisico.

Ovviamente la giovane cantante che non la manda di certo a dire, si è arrabbiata e ha sbottato sui social, rispondendo a tono a quell’utente maleducata:

“Io non lo so chi vi educa non lo so chi frequentate non lo so che ve magnate a colazione ma la dovete smettere questa è solo l’ennesima prova del fatto che la sensibilizzazione è solo una parola che non stiamo andando da nessuna parte che le donne continuano a parlare male di altre donne e che tutti parleranno per sempre male di tutti in questa società del cavolo e che avete la testa bacata…Se al posto di questa arianna menefreghista, ironica, leggera, ci fosse stata un’arianna insicura, con problemi di ansia e di accettazione, mia carissima Chiara sappi che sarei stata male per settimane, mesi…se subite discriminazioni di qualsiasi tipo io vi sono vicinissima, siete belli tutti. Sono qui per ricordarvelo chiara tu invece vaffan***o e insieme a te tutti quelli come te…”.