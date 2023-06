Elliot Page sarà il protagonista del dramma indipendente, Close to You

Elliot Page torna al cinema in veste di protagonista nel nuovo dramma indipendente, Close to You. Questo film segna il ritorno di Page dopo la sua transizione da donna a uomo transgender.

Grande ritorno per Elliot Page, il quale sarà ufficialmente il protagonista del nuovo dramma indie, Close to You. Questo film sarà il primo che Page affronterà dopo la sua transizione di uomo transgender, tema affrontato anche nella serie, Umbrella Academy di Netflix.

Finalmente, Page pare essere rinato da quando ha avuto il coraggio di confessare al mondo che lui nei panni di una donna proprio non riusciva a starci. In questa nuova vita sembra aver ritrovato l’entusiasmo, anche perché come lui stesso aveva dichiarato: “Mi sono sforzato di dissimulare la verità per paura di essere allontanato, ma ero avvilito, intrappolato in un travestimento desolante. Un guscio vuoto e senza scopo…Mi immaginavo in un costume femminile…Ho capito che se l’avessi fatto, avrei voluto uccidermi”.

La trama di Close to You

Close to You, è il nuovo dramma indipendente realizzato da Dominic Savage, che vede protagonista Elliot Page, affiancato da Hillary Baack. Il film è stato girato interamente in Canada e da poco si sono concluse le riprese. Non si sanno ancora molti dettagli sul film, sui tempi di uscita di questa storia e se sarà trasmesso al cinema o solo sui kolossal dello streaming.

Per il momento sappiamo che Close to You sarà incentrato su Sam, il quale dopo aver incontrato una persona che non vedeva da tempo, dovrà trovare il coraggio di tornare a casa per una riunione di famiglia, dove verranno portati a galla antiche ricordi tenuti sepolti da anni.

Elliot Page sul film Close to You

Elliot Page, tra una serie Netflix e un libro di memorie (Pageboy) è riuscito anche a trovare il tempo di partecipare al nuovo dramma indipendente di Dominic Savage, Close to You, in veste di protagonista. Questa storia toccherà i punti più delicati che riguardano la famiglia, l’identità e l’amore e Page si è dichiarato entusiasta di aver partecipato a questo film:

“Sono orgoglioso di aver lavorato con Dominic e Hillary in questo bellissimo film. È stato un piacere collaborare con loro e con il cast e la troupe incredibilmente talentuosi. Non vedo l’ora di condividerlo presto con il pubblico”.

Non di meno calore è stato il commento di Savage nei suoi confronti: “È stata un’esperienza straordinaria collaborare con Elliot Page a questo film molto speciale e unico sull’amore, l’identità e la famiglia. Sono così orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto con il film”. Continuate a seguirci per futuri aggiornamenti sull’uscita del film Close to You che vede Elliot Page come protagonista.