In arrivo un nuovo film del Leprecauno: cosa sappiamo?

Il franchise più longevo nella storia della Lionsgate riceverà un nuovo film dal regista Felipe Vargas. Il nuovo Leprechaun.

Leprechaun è un film del 1993 diretto da Mark Jones. Tra i protagonisti sono presenti Warwick Davis e Jennifer Aniston. Il film è il primo capitolo della serie cinematografica horror Leprechaun. In Italia il film arrivò direttamente in videocassetta nell’estate del 1995, successivamente venne, come tutti gli altri capitoli della serie, distribuito in DVD.

Il Leprechaun o folletto irlandese, conosciuto anche come Leith Bhrogan o con il termine Leipreachán, in italiano leprecauno, identifica folletti o gnomi. Si tratta di strane o simpatiche figure, che nell’iconografia classica sono rappresentati come uomini anziani, dediti alle burle e agli scherzi.

La leggenda dice che il leprecauno custodisca grandi quantità di monete d’oro in una pentola alla fine dell’arcobaleno. Quello che però la leggenda omette di raccontare e che invece e il contenuto portante del franchise, è che il leprecauno non si fermerà davanti a nulla per recuperare il suo oro. Leprechaun è il franchise più longevo nella storia di Lionsgate e ora, dopo trent’anni un nuovo titolo horror è all’orizzonte, pronto a terrorizzare una nuova generazione di spettatori.

Cosa bolle in pentola

A dirigere il nuovo film sarà Felipe Vargas, regista pluripremiato per il cortometraggio Milk Teeth, che lavorerà ad una sceneggiatura scritta da Mike Van Waes.

Il primo film della saga Leprechaun risale al 1993 con protagonista Warwick Davis, nel ruolo del leprecauno lustrascarpe, protettore dell’oro e dispensatore di vendetta. Il film è noto anche per esser stato il debutto cinematografico di una giovanissima Jennifer Aniston. I sei film che dal 2000 sono entrati a far parte dell’universo Lionsgate hanno trasformato la saga low budget in un franchise precursore di Hunger Games, Saw e John Wick.

Trent’anni dopo

Nessun dubbio sulla carica adrenalinica del prossimo film dedicato al folletto che saprà tenere col fiato sospeso il pubblico appassionato: “Trent’anni dopo il suo debutto, questo franchise lancia ancora un incantesimo e siamo entusiasti di riproporlo con una nuova visione. Roy [Lee] e Miri [Yoon] sono due dei nostri produttori più fidati, soprattutto di questo genere, e siamo entusiasti della visione di Felipe [Vargas] del film come regista. Nelle sue mani questo film dovrebbe essere molto spaventoso e divertente“, ha dichiarato Erin Westerman presidente della produzione Motion Picture Group di Lionsgate.

Non ci resta che metterci comodi e guastarci questo nuovo capitolo del genere horror-comedy.