“Salviamoci e denunciamo”: le parole di Ema Stokholma a cuore aperto

Ema Stokholma si lascia andare ad una rivelazione a “cuore aperto”, bisogna denunciare e salvarsi sempre e comunque, non importa la situazione o la persona presa in causa. Rivelazione shock della conduttrice.

È una rivelazione a “cuore aperto” quella rilasciata da Ema Stokholma, la quale non la manda di certo a dire. Bisogna denunciare sempre per potersi salvare e andare avanti è inutile proteggere chi fa del male. Alla fine chi ti ama veramente non farebbe mai nulla di brutto per provocarti dolore, per questo non bisogna lasciarsi impietosire dalla situazione.

La Stokholma purtroppo, sa benissimo di cosa parla, ha vissuto dei momenti terribili per colpa di chi avrebbe dovuto proteggerla dal momento in cui ha emesso il primo vagito. Purtroppo si tende a proteggere chi fa del male, ma non è così che bisognerebbe affrontare queste situazioni.

Chi è Ema Stokholma?

Ema Stokholma, all’anagrafe Morwenn Moguerou, è nata a Romans-sur-Isère nel 1983 e grazie alla sua tenacia oggi è diventata una famosa conduttrice radiofonica e televisiva, nonché scrittrice francese naturalizzata italiana da tempo. L’infanzia della celebrità non è stata per niente idilliaca in quanto lei è nata dopo un breve flirt avuto dalla madre francese con un uomo italiano. Suo padre l’ha abbandonata praticamente subito e la Stokholma con suo fratello hanno dovuto subire per anni le violenze della mamma.

In seguito, Ema Stokholma, capito che non avrebbe mai potuto contare sull’affetto e sulla protezione dei suoi genitori, decise di provvedere lei stessa alla sua indipendenza, diventando una modella per brand molto famosi, come per esempio Gucci, Dolce & Gabbana e così via. In seguito spazierà alla conduzione di diversi programmi di emittenti televisivi e radiofonici, nonché prenderà parte alla diciassettesima edizione di Ballando con le stelle e proseguirà anche la sua carriera come DJ set.

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻Denunciare salva….. Prima salviamoci e poi si pensa al perdono https://t.co/RLN3tBclTr — Ludovica (@Tutovica88) June 10, 2023

Le parole di Ema Stokholma

Ema Stokholma rilascia la sua verità a “cuore aperto”, rispondendo al post di un utente su Twitter, la quale spronava i suoi followers a denunciare chi fa del male. Ecco che cosa ha risposto la nota conduttrice: Se mia madre fosse ancora in vita oggi la denuncerei per maltrattamenti. Denunciare è importante, molto piu che perdonare”.

Da queste sue parole si può capire come il trauma vissuto durante la sua infanzia, sia ancora molto forte, nonostante i suoi 39 anni, ecco che cosa aveva dichiarato: “Tornavo a casa e ci picchiava. Credo che lei non stesse bene. Non c’è mai stato nessun aiuto psicologico e nessuna diagnosi…”.