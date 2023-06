Hai mai visto il compagno di Chiara Francini? Eccolo: fanno sul serio

Chiara Francini ha una relazione stabile con l’ex calciatore Frederick Lundqvist e ora stanno provando a diventare genitori.

“Arriva un momento della vita in cui è chiaro che sei diventato grande: quando hai un figlio.” Questo l’incipit del lungo e apprezzatissimo monologo che Chiara Francini ha espresso nel corso della sua partecipazione all’ultima edizione di Sanremo.

Prosegue: “Ora, io, Chiara, un figlio non ce l’ho, però credo sia una cosa dopo la quale non c’è dubbio non potrai più essere più giovane come lo eri a sedici anni, col motorino, la discoteca e il liceo. E arriva un momento, nella vita, in cui tutti intorno a te cominciano a figliare. È una valanga.”

Nel testo l’attrice esprime la voce di tutte quelle donne che dopo la famigerata “certa età” in cui ci si aspetta che si abbia il desiderio di maternità cui consegua un’immediata procreazione, sono sfrontatamente colpite da tutto quell’entourage sociale che invece è lo scenario standard di chi ha figli.

E quindi ci si trova sommerse da discorsi su pappe, bimbi a scuola, difficoltà genitoriali, che a volte non si ha voglia di ascoltare, soprattutto se tu quel famigerato figlio non riesci ad averlo.

Volevo che tu fossi fiero di me

Sempre nel bellissimo monologo, la Francini dice rivolgendosi al figlio mai avuto: “Io volevo solo essere brava, io volevo solo essere preparata, io volevo che tu fossi fiero di me”.

E ora, con un compagno al suo fianco, l’ex calciatore svedese Frederick Lundqvist, l’attrice confessa di sentire il desiderio di un figlio. “Il desiderio di un figlio c’è”, ha raccontato l’attrice, “Ci stiamo provando ad avere un figlio. Ho 42 anni, ora ci voglio provare, ma prima non l’avrei mai fatto. Non è giusto che veniamo giudicate se abbiamo una carriera ma non figli e se abbiamo figli e non vogliamo una carriera. Essere donna è complesso e un figlio non deve essere una condizione imposta. Se non dovesse arrivare pazienza, non lo sentirei come un fallimento. Sento che si vive una volta sola e vorrei provare questa emozione, ma sono felice anche così”.

E in merito alla maternità surrogata

Netta però la sua posizione, nel caso di difficoltà di concepimento: “No, vorrei provare con il mio corpo, con la Chiara che ho. Credo sia un momento di arricchimento, vedere come mi cambierà”.

Chiara ha poi espresso la sua opinione riguardo al rapporto genitori figli, dichiarando di essere ben lontana da un concetto di mamma amica, ma considerandosi più favorevole ad un ruolo autorevole che pensa sia più sano per i bambini.