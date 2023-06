King on Screen: il trailer del documentario sullo scrittore

Il trailer del documentario incentrato sul leggendario scrittore e sulle sue opere.

Ad agosto esce il documentario King on Screen: ecco il trailer ufficiale. Tra poco più di due mesi, per la precisione il prossimo 11 agosto, arriva in America l’atteso documentario King on Screen, un prodotto che si basa sulla vita e sulle opere del leggendario scrittore Stephen King e del quale è da poco uscito il trailer ufficiale.

Il trailer di King on Screen

La Dark Star Pictures ha divulgato in streaming il trailer di King on Screen. Il documentario, che farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche statunitensi il prossimo 11 agosto per poi essere disponibile in Video On Demand a partire dall’8 settembre, si preannuncia interessante per i fan non solo delle opere letterarie di King ma anche di tutte le trasposizioni cinematografiche dei suoi scritti.

Come mostrato anche dal trailer, King on Screen vuole fare luce non solo sulla vita e sul percorso artistico e professionale di Stephen King ma anche sul rapporto di quest’ultimo con i registi che si sono occupati degli adattamenti delle sue opere, dei suoi romanzi e dei suoi racconti.

Ecco di seguito il trailer ufficiale di King on Screen.

Il documentario su Stephen King

Tra i protagonisti del documentario King on Screen vi sono gli stessi autori degli adattamenti delle opere di King. Presenti dunque nomi come Mike Flanagan, Mick Garris e Frank Darabont. Flanagan ha diretto tra gli altri Doctor Sleep e Il gioco di Gerald, Garris I Sonnambuli e Darabont altre tre importanti trasposizioni di scritti di King come Il Miglio Verde, Le ali della libertà e The Mist.

Lo scopo del documentario è dunque quello di celebrare la grandezza e l’influenza che un personaggio come Stephen King ha avuto all’interno non solo dell’ambito letterario ma anche di quello cinematografico. Nello specifico, tutto ha avuto inizio a partire dal 1976, anno in cui Brian De Palma diresse Carrie. Da allora, ad adattare le opere del maestro dell’horror e del brivido sono stati addirittura una cinquantina di registi per un totale di circa ottanta tra film e serie tv.

Numeri che fanno di Stephen King l’autore vivente le cui opere sono maggiormente adattate sia per il grande che per il piccolo schermo.

Regista di questo documentario è Daphné Baiwir, che è riuscita a coinvolgere all’interno del progetto, oltre ai registi già citati sopra, anche altri nomi importanti come quelli di Taylor Hackford, Vincenzo Natali, Greg Nicotero, Tim Curry, Dee Wallace, James Caan e Mark L. Lester.