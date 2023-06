Instagram sospeso per la bambina che ha criticato la Ferragni: ecco cosa è successo

Instagram mette il punto sulla vicenda Ferragni-Giulietta, chiudendo il profilo della bambina che ha commentato la influencer

Uno scatto pubblicato qualche giorno fa con le consuete nudità al vento e un commento che ha scatenato il web. E’ recente e bollente il caso del momento suscitato da una foto che Chiara Ferragli ha pubblicato delle sue nudità, scatenando il commento di una undicenne, volata immediatamente tra le pagine del gossip perché il post della bambina è stato pubblicato in un articolo con tanto di nome profilo in vista, scatenando una battaglia social sul profilo della Ferragni.

Nel dettaglio il fatto è il seguente: sabato scorso la bambina di 11 anni ha commentato lo scatto allo specchio della Ferragni scrivendole: “Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio. Compro tante cose tue ma ultimamente trovo che tante foto siano diventate volgari“. Pronta la risposta della influencer con: “Il messaggio per tutte, ragazzine e non, è semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate. Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno e anzi dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso (…). Faccio incazzare i puritani? Missione compiuta allora“.

Tutto sarebbe finito lì se non fosse che nel profilo della influencer seguito da milioni di utenti qualche web writer ha pensato bene di pubblicare lo scambio senza mascherare il profilo della piccola commentatrice, scatenandole contro la comunità social.

Dibattiti e critiche

Chiaramente la notizia ha destato subito interesse, sollevando diversi punti di attenzione, in primis la scelta di far aprire ad una ragazzina di 11 anni un proprio profilo Instagram, nonché il sospetto che dietro la critica mossa alla Ferragni ci fosse la madre della piccola.

Intanto per la influencer lo scalpore ha nuovamente amplificato in maniera esponenziale la sua visibilità, nonché i suoi guadagni, ma per la piccola undicenne non è stato un bel momento.

La gogna mediatica non risparmia nessuno

Neanche di fronte alla giovane età della ragazza ci si è fermati. Non si è lasciato correre un commento che poteva valere il giusto ed era comunque una opinione da rispettare come tutte le altre.

E’ mancata l’intelligenza di impedire che una bambina di 11 anni fosse gettata nella gogna mediatica, per un inconsapevole commento fatto per esprimere un’opinione…E viene da dire “Pensati libera”, solo se non sei Chiara Ferragni. Anche perché ora Instagram ha messo a tacere il dibattito chiudendo il profilo della ragazzina, con tanto di rabbia espressa dalla madre: “Io non posso accettare che mia figlia per aver espresso un’opinione, peraltro condivisa da tante persone, sia stata messa a tacere, bannata, eliminata. Inoltre, con la chiusura del profilo perdiamo cinque anni di ricordi, di gare, di momenti belli condivisi con la comunità dell’equitazione“, ha detto. Dello stesso parere Stefano, padre di Giulietta: “Credo si debba avere più fiducia nello spirito critico dei ragazzini, che hanno la testa sulle spalle”. Resta comunque una riflessione sull’eccessivo potere attribuito ai social, sia come fonte di guadagno che di apprezzamento sociale, un boomerang soprattutto per i più giovani.