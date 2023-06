Elettra Lamborghini, schiaffo alla povertà: “Non vi invidio”

Elettra Lamborghini, schifa letteralmente “i poveri”. Con una frase shock ammette di non invidiare la “gente normale”, non potrebbe ma vivere come loro. E’ uno schiaffo a tutti i lavoratori che non hanno la fortuna di avere un cognome altisonante.

Elettra Lamborghini e la sua dichiarazione shock! Non invidia per niente ” i poveri”, lei non potrebbe mai farcela a vivere così. Le sue parole pungenti sono uno schiaffo ai lavoratori che ogni giorno si “ammazzano” di lavoro per riuscire ad arrivare a fine mese. Ecco che cosa ha dichiarato.

La categoria dei “privilegiati” purtroppo non sa bene cosa voglia dire vivere nella vita “reale”, anche perché non tutti hanno una famiglia ricca “dietro le spalle”. Per questo a volte questi grandi nomi farebbero più bella figura a tacere e continuare a deliziare i loro fan con le loro attività lavorative, senza per forza dover ostentare la loro ricchezza.

Elettra Lamborghini e il suo possibile ritorno a Sanremo

Elettra Miura Lamborghini la conoscono praticamente tutti, anche perché il suo cognome è impossibile da dimenticare. Classe 1994, la sorella di Ginevra è la famosa cantante, conduttrice e personaggio televisivo che è fatta strada non soltanto sul palco ma anche sui social, dove vanta più di 7 milioni di follower. La Lamborghini alle sue spalle ha un sostegno economico molto solido, in quanto è una tra le ereditiere del famoso marchio delle auto di lusso, fondate da suo nonno, Ferruccio Lamborghini.

In una recente intervista ha dichiarato di apparire sui social come una bomba sexy, ma in realtà: “…se apro la bocca, di sexy o di malizioso in me, meno di zero. Magari una persona che mi vede per la prima volta, e non sa chi sia, dice: è una bomba sexy. Ma appena parlo si capisce che non sono una gattamorta che gode perché ha la fila di ragazzi…”. Sposata con il disc jockey olandese Afrojack, la Lamborghini ha dichiarato che in futuro potrebbe tornare a Sanremo in quanto ha un nuovo pezzo che sarebbe perfetto per il Festival, ma dopo l’ultima esperienza, pare ci voglia andare con i piedi di piombo.

La Lamborghini come Elisa Esposito

In queste settimane, tra una dichiarazione e l’altra, il mondo dell’élite ha dato un po’ il peggio di sé, schifando letteralmente la categoria di quelli che a detta loro sarebbero “i poveri” che lavorano nella vita reale tutti i giorni, senza beneficiare dei loro privilegi. L’ultima a dire la sua in merito è stata Elettra Lamborghini, la quale ha dichiarato che lei non riuscirebbe proprio a vivere con 1500 euro al mese.

Sentiamo nel dettaglio uno stralcio della sua ultima intervista: “…Da un lato dico che vivrei nel nulla con 1500 euro al mese ma poi no, non invidio chi ci riesce…Le persone che coltivano la campagna, i contadini, che magari sono i più felici al mondo anche con quella cifra. Dipende dalle aspettative, c’è a chi non frega niente di diventare milionaria. Per come sono fatta non accetterei quello stile di vita…”. Se potessi parlare con la signora Lamborghini mi verrebbe solo da dirle: “Magari 1500 euro al mese, c’è chi va avanti dignitosamente ma con fatica anche con meno…purtroppo”!