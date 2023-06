Idioti: il film scandalo di Lars Von Trier finalmente restaurato | Ecco il trailer

Idioti torna con una veste migliorata a scandalizzare di nuovo le televisioni degli spettatori: ecco il trailer del film scandalo di Lars Von Trier.

Il film più provocatorio degli anni ’90 ad opera del regista più controverso di tutto il panorama cinematografico, Lars Von Trier, tornerà a portata di schermo grazie alla piattaforma streaming MUBI: infatti la pellicola è stata restaurata in 4K così come presto avverrà per molti altri titoli di Lars Von Trier. Ma come mai questo film è risultato così tanto scandaloso?

Per capire l’importanza del restauro del film Idioti, dobbiamo fare un passo indietro all’anno 1995, quando il regista stesso, Von Trier e il suo collega, regista anche lui, Thomas Vinterberg, decidono di stilare un manifesto in cui vi è un decalogo di regole per la creazione di film basati sui valori tradizionali della recitazione e del tema, lasciando fuori quindi tutto quello che concerneva gli effetti speciali e tecnologie elaborate, andando contro quindi a film e produzioni che per essere finite richiedevano moltissimi soldi. L’obbiettivo di questo manifesto, chiamato Dogma 95, era quello di contrastare il dilagare degli effetti speciali: niente luci, nemmeno uno stralcio di scenografia, assenza di colonna sonora e il riufiuto di ogni espediente al di fuori di quello della camera a mano.

Dogma 95 fu presentato durante la conferenza le cinéma vers son duxième siècle a Parigi e il critico cinematografico Americano commentò il movimento con queste esatte parole: “Il manifesto che ha avvicinato il cinema al porno amatoriale” credendo che questa farsa sarebbe stata rigettata dagli storici del cinema. Ovviamente sappiamo che non è andata proprio così.

Il successo di Idioti

Dogma 95 fa uscire nel 1998 il film Festen- Festa in famiglia, film vincitore del Premio della giuria al Festiva di Cannes e subito dopo, nello stesso anno anche Lars Von Trier presenta Idioti che però non viene accolto come il film del suo collega.

Come dirà lo stesso regista: “L’idea di base mi venuta nel momento stesso in cui abbiamo scritto il manifesto. Ho pensato ad un gruppo di persone che scelgono di comportarsi come degli idioti, tutto qui”. Il film, nonostante la tiepida accoglienza al Festival francese, consacrò Lars Von Trier come il regista dello scandalo e della provocazione quando Lars Von Trier era già Lars Von Trier. Del film si può benissimo leggere nel libro intervista, purtroppo fuori catalogo su Mondadori ma recuperabilissimo in store usato, che è Il cinema com Dogma, Conversazioni con Stig Bjorkman.

Fatto sta che ora il film è possibile recuperarlo su MUBI restaurato in 4K e che molto probabilmente potremmo goderci nei cinema grazie a Movies Inspired.