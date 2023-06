Cooba Gooding Jr. niente processo: raggiunto un accordo

L’attore premio Oscar Cuba Gooding Jr non affronterà il processo per stupro: raggiunto un accordo tra le parti.

Il premio Oscar come miglior attore non protagonista in Jerry Mcguire, ha un trascorso decisamente non sereno dal punto di vista legale, per via di diverse accuse di molestie sessuali.

Cuba Gooding Jr. stesso si è dichiarato colpevole nei confronti di tre donne lo scorso anno. Nel procedimento penale che lo ha accusato di aver toccato in modo inappropriato tre diverse donne in un nightclub di Manhattan nel 2018 e nel 2019, come parte del suo patteggiamento, Gooding ha evitato il carcere e la condanna è stata ridotta a una violazione.

Ora nuovamente, Gooding Jr. ha risolto una causa che lo accusava di stupro poco prima che il caso fosse fissato per il processo, come riferisce il New York Times. Una donna non identificata lo aveva accusato di stupro in una causa civile intentata nel 2020. Il processo doveva iniziare martedì in un tribunale federale di New York City.

Le accuse di molestie sessuali

Nella sua causa, la donna ha affermato che le presunte molestie si sarebbero verificate nella camera d’albergo di Gooding a New York City dopo averlo incontrato in una lounge club del Greenwich Village nel 2013.

Lui avrebe invitato lei e la sua amica a bere un drink al Mercer Hotel di SoHo, dove si trovava, facendo poi salire la donna nella sua stanza. Secondo la causa, la donna avrebbe insistito per lasciare la camera di Gooding per incontrare il suo amico al piano di sotto, ma l’attore avrebbe iniziato a spogliarsi di fronte a lei e presumibilmente a bloccare la porta, spingerla sul letto, mettendole le mani sui seni e sotto il vestito senza il suo consenso.

L’accordo salvifico

La causa affermava che Gooding avrebbe poi violentato la donna nonostante le sue suppliche di smetterla. Gooding tramite il suo avvocato ha sempre negato le accuse a lui rivolte considerate inesistenti e sembra che anche questa volta ne sia uscito serenamente, addirittura senza passare per il processo, con la risoluzione della causa senza passare per il tribunale.

L’accordo tra Gooding e la parte querelante è riservato, ma secondo le fonti, l’attore potrebbe aver pagato una consistente cifra alla presunta vittima per chiudere il caso una volta per tutte. Sembra quindi che l’attore, con una sfavillante carriera cinematografica alle spalle, sia riuscito ad uscire nuovamente indenne dalle accuse.