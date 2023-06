The Idol: trama, cast e trailer della nuova serie con The Weeknd e Lily-Rose Depp

Tutto sulla nuova serie in arrivo questo 5 giugno su Sky e su NOW.

La trama, il cast e il trailer di The Idol, nuova serie che debutta questo lunedì 5 giugno su Sky. Questo lunedì 5 giugno arriva finalmente in esclusiva su Sky oltre che in streaming su NOW la serie The Idol, il cui primo episodio è uscito negli Stati Uniti già domenica 4 giugno e che era già stata presentata in anteprima nel corso del Festival di Cannes. Ecco qui di seguito tutto quello che c’è da sapere in merito a questa nuovissima serie.

The Idol: la trama

The Idol è una serie incentrata sul mondo della musica. Protagonista è la popstar Jocelyn, che ha visto andare in fumo il suo ultimo tour a causa di un profondo esaurimento nervoso. Intenzionata a rimettersi fin da subito in carreggiata con l’obiettivo di diventare la più famosa popstar d’America, Jocelyn fa un giorno la conoscenza di Tedros, un impresario di un night club dal passato tormentato, un personaggio non estremamente affidabile che potrebbe decidere di sfruttare a proprio vantaggio le insicurezze di Jocelyn.

A far discutere sono state poi alcune scene tratte dalle prime due puntate, mostrate come detto in anteprima al Festival di Cannes e che danno un’idea dei contenuti forti che risulteranno spesso al centro dello show: scene incentrate non solo sul sesso ma anche sul consumo e abuso di droghe da parte dei protagonisti.

The Idol: il cast

Per quanto riguarda il cast, gli interpreti principali di The Idol sono Lily-Rose Depp e Abel Tesfaye. Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp e dell’attrice francese Vanessa Paradis, ha dato il via alla sua carriera cinematografica con Tusk del 2014. Da lì sono poi arrivate varie partecipazioni ad altri film, come ad esempio Planetarium del 2016, L’uomo fedele del 2018, Confini e dipendenze del 2021 e Voyagers del 2021. Da menzionare poi anche Il Re di David Michod del 2019, film che ha permesso a Lily-Rose di conoscere Timothée Chalamet e di intraprendere con lui una relazione durata dal 2018 al 2020.

Ad affiancare Lily-Rose Depp vi è Abel Tesfaye, noto con lo pseudonimo di The Weeknd. Prima che attore, Abel è un noto cantautore e produttore discografico, considerato tra i principali esponenti dell’alternative R&B e in grado di vendere in tutto il mondo oltre 100 milioni di copie. Oltre ad aver vinto nel corso degli anni quattro Grammy Awards, cinque American Music Awards e quattro MTV Video Music Awards, Abel ha tra l’altro ottenuto anche una candidatura ai Premi Oscar del 2014 per il brano Earned It, colonna sonora del film Cinquanta sfumature di grigio.

Da qui si passa al cinema e alle serie tv. Oltre che doppiatore per un episodio di American Dad e per un altro dei Simpson, Abel Tesfaye ha interpretato sé stesso in Diamanti grezzi, thriller del 2019 diretto da Josh e Benny Safdie con Adam Sandler nel ruolo del protagonista.

The Idol: il trailer

The Idol è firmata da Sam Levinson, che ha già scritto e ideato la serie di successo Euphoria. Ognuno dei 6 episodi della serie è disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW dalle cinque di mattina di ogni lunedì. Inoltre, ciascun episodio verrà mandato in onda su Sky Atlantic ogni lunedì in seconda serata a partire dalle undici in versione originale con la presenza dei sottotitoli in italiano.

Ecco di seguito il trailer ufficiale di The Idol.