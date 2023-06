The Boogeyman: cosa sappiamo del sequel

The Boogeyman, dal romanzo Il Babau di Stephen King potrebbe avere il sequel, come anticipato dal regista Rob Savage

A pochi giorni dall’uscita nelle sale di The Boogeyman, diretto da Rob Savage, il regista già parla di un potenziale sequel insieme a Sam Raimi.

The Boogeyman è ispirato al racconto di Stephen King Il babau, originariamente presente nella sua raccolta A volte ritornano (datata 1973). A vestire i panni delle protagoniste Sophie Thatcher di Yellowjackets e Chris Messina di Birds of Prey.

Tra gli altri nomi, David Dastmalchian (Dune, The Suicide Squad), Marin Ireland (Y: L’ultimo uomo, The Umbrella Academy), Vivien Lyra Blair (Bird Box, Mr. Corman) e Madison Hu (Voyagers).

La storia di The Boogeyman

The Boogeyman vede protagoniste una liceale sedicenne (Sophie Thatcher) e la sua sorella più giovane Sawyer (Chris Messina), entrambe rimaste sconvolte dalla recente perdita della madre. Le due non ricevono il giusto supporto emotivo da parte del padre Will, psicoterapeuta che deve fare i conti, a sua volta, con il dolore causato dalla morte della moglie e la successiva elaborazione del lutto.

Un giorno arriva in casa loro un paziente del padre, che ha bisogno disperatamente dell’aiuto di Will, dopo che la sua vita è stata devastata da una terribile serie di eventi. L’uomo però porta in casa con sé una demoniaca presenza soprannaturale, che punta le famiglie e si nutre della loro sofferenza e trova nei malcapitati, purtroppo, pane per i suoi denti.

La prospettiva del sequel

In una recente intervista con Discussing Film, a Savage è stato chiesto di un potenziale progetto con il regista Sam Raimi. Savage ha rivelato che il progetto è chiaramente ancora in lavorazione, ma la prospettiva è molto allettante.

“Sì, sono davvero entusiasta di quanto realizzato con Sam”, ha detto Savage. “E’ stato un lungo viaggio, ma lo stiamo solo portando in un punto in cui penso che sia quasi pronto per partire. In realtà ho un paio di progetti con Sam, ce ne sono un paio che non sono stati ancora annunciati che sono davvero eccitanti. Adoro lavorare con lui. C’è anche un adattamento di un cortometraggio che ho fatto io chiamato Salt, che è un altro tipo di horror demoniaco di cui sono davvero entusiasta e penso che potrebbe essere uno di quelli che verranno dopo”.

Savage ha inoltre anticipato che sta lavorando anche ad un altro film con i produttori di Barbarian.