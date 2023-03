Le dichiarazioni di Hugh Grant sul suo nuovo film: ha fatto un “Christian Bale”

Il mitico “floscio” di Notting Hill ha fatto una figuraccia sul set del suo nuovo film. Ecco cosa ha dichiarato Hugh Grant in merito, si è comportato in tutto e per tutto come il collega Bale.

Alcune volte, i personaggi famosi commettono degli errori così eclatanti, che quando un collega fa lo stesso sbaglio, è impossibile non citare l’autore. Ecco cosa ha dichiarato Hugh Grant in merito al suo ultimo film, ha fatto un “Christian Bale” bello grosso. Se siete curiosi di sapere cosa voglia dire tutto ciò, proseguite nella lettura.

Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri

Il nuovo film che vedrà la partecipazione del collerico Hugh Grant, si chiama Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, il quale porterà finalmente sul grande schermo i personaggi dell’omonimo videogioco dal 30 marzo 2023 al cinema.

Oltre a Grant, troveremo anche il protagonista della storia, il bel tenebroso Chris Pine, il quale ha rivelato che questa storia sarà “un mix tra Il Trono di Spade, La Storia Infinita e I Goonies”. Pine ha rivelato che sia i fan del videogioco, sia chi si approccia a questa storia per la prima volta, non rimarrà assolutamente deluso, in quanto tutti si sentiranno trasportati in questo mondo magico fatto di ladri, magie e altro ancora. Sarà un’avventura epica.

La rabbia di Grant

In una recente intervista, Hugh Grant ha rivelato di aver fatto una scenata sul set di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, che gli è costata una pessima figuraccia. Ecco cosa ha dichiarato in merito:

“Ho perso la testa con questa donna che era nel mio campo visivo durante una scena. Pensavo che fosse parte del team di lavoro e che non sapesse di non dover stare lì. Alla fine è venuto fuori che si trattata di una ragazza del posto, molto gentile, che accompagnava una giovane attrice. Terribile, ho fatto una scenata alla Christian Bale”.

Per chi non lo sapesse, anni prima il noto attore Christian Bale fece un’altrettanta epica scenata ad un membro dello staff sul set di Terminator: Salvation. Quando la registrazione con le parole urlate da Bale al povero malcapitato, hanno fatto il giro del web, ovviamente l’attore si è subito scusato apertamente. La domanda sorge spontanea, si sarebbe scusato ugualmente se non fosse stato beccato?

Questo non lo sapremo mai, quello che è certo è che Grant si è scusato subito dopo con la povera donna e ha dichiarato che almeno una volta durante tutte le riprese dei suoi film, gli è “partito l’embolo” verso qualcuno.