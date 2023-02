Stefano De Martino non si trattiene e sferra l’attacco: “Amadeus è stato troppo…”

Il conduttore Stefano De Martino interviene nella diretta Instagram del magazine Fanpage.it per commentare il debutto del Festival di Sanremo, esprimendo un giudizio netto sull’episodio clou della serata.

Il Festival di Sanremo 2023, il quarto targato Amadeus, è partito ieri sera e ha riscosso un grande successo di pubblico con oltre 10 milioni di spettatori. A parte la gara in sé, la partecipazione di Chiara Ferragni e la presenza del Presidente Mattarella, a catalizzare l’attenzione è stato Blanco, il quale, dopo l’esecuzione di “Brividi” con Mahmood, è tornato sul palco per presentare il nuovo singolo.

Purtroppo per lui, le cuffie in ear non hanno funzionato a dovere: durante l’esibizione il cantante non sentiva la sua voce e ha anche segnalato più volte il problema per bloccare tutto. La regia però non ha stoppato la performance, così Blanco ha reagito distruggendo con grande foga la scenografia di rose rosse che ornava il palco, richiamo al videoclip, e imbrattando di conseguenza tutto il palco dell’Ariston.

Immediato lo sdegno del pubblico in sala, che lo ha rumorosamente fischiato, mentre Amadeus interveniva per metterci diplomaticamente una pezza, senza riuscirci. Sulla questione, è intervenuto anche l’ex ballerino e conduttore Stefano De Martino, partecipando a una diretta Instagram di Fanpage.it dedicata proprio alla principale kermesse della musica italiana.

A proposito di Amadeus, Stefano ha sottolineato che il suo approccio al cantante è stato a suo avviso troppo morbido: “Credo sia stato fin troppo diplomatico, poteva essere anche meno delicato e poteva usare meno tatto con Blanco, ne aveva diritto”. Il gesto di Blanco, infatti, è stato letto da molti come una grave mancanza di rispetto per il lavoro di tutti gli operatori coinvolti e per lo spettacolo stesso.

Stefano De Martino commenta la prima serata del Festival di Sanremo: le sue parole non lasciano dubbi

Clamoroso il comportamento di Gianni Morandi, che ha raccolto un plauso piuttosto ampio: il veterano della musica italiana ha imbracciato una scopa e ha aiutato a pulire il palco. “Fantastico, non so cosa sia successo lì dietro, ma lui è una delle persone che ha inventato la tv in Italia. Ha scritto, come Baudo e Bongiorno, le pagine della tv” ha commentato De Martino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fanpage.it (@fanpage.it)

E ancora: “Non credo abbia avuto suggerimenti, vederlo con la scopa è stato un insegnamento, ha sdrammatizzato così, sembrava il papà che riordinava la cameretta dei figli. Morandi con la scopa entrerà nella storia delle immagini della tv”.

Durante la diretta, Stefano De Martino ha approfittato comunque per fare i complimenti ad Amadeus: “È banale dire che Sanremo è sempre Sanremo, Amadeus ha fatto un lavoro incredibile negli ultimi anni. Viviamo in un’atmosfera costante, fatta di annunci e novità, ha riunito tantissime persone davanti alla tv. Ha riunito anche molte generazioni diverse, è quella la vittoria più grande”.