“Suo figlio è un mostro” e Mara Venier finisce al centro della polemica

È sempre stata molto schietta Mara Venier e di certo non la manda a dire a nessuno. Se proprio per questa sua caratteristica è sempre stata molto apprezzata, la zia d’Italia, questa volta perde punti agli occhi dei suoi followers, i quali l’hanno aspramente criticata per una frase, a detta loro, molto infelice che la conduttrice ha rivelato a Domenica In.

Ovviamente siamo tutti esseri umani e ognuno di noi reagisce in maniera diversa al dolore e alla tristezza, la Venier si è sentita scossa da questa storia e non è riuscita a censurarsi. Voi cosa ne pensate, Mara Venier ha sbagliato a dire quel che ha detto o la pensate come lei?

Dopo la dichiarazione, arriva il dietrofront di Mara Venier

Tutta Italia è rimasta scioccata dal quel fatto di cronaca che ha generato solo orrore e disgusto. Stiamo parlando dell’omicidio di Giulia Tramontano e del suo bambino per mano di chi si sarebbe dovuto prendere cura di loro per il resto della sua vita, il barista Alessandro Impagnatiello. Questa storia ha colpito tutti, Mara Venier inclusa, la quale durante l’apertura di Domenica In, è intervenuta con queste parole:

“Eccoci qua, siamo arrivati alla 38esima puntata di Domenica In ma io non posso cominciare questa puntata senza prima rivolgere un pensiero a Giulia Tramontana e al suo bambino Thiago… Signora, lei ha fatto un’intervista in cui dice ‘Vi prego di perdonarmi perché mio figlio è un mostro’. Sì signora, suo figlio è un mostro”.

Queste parole hanno fatto infuriare il popolo del web, in quanto molti telespettatori hanno accusato la Venier di poco tatto e sensibilità, verso una donna già dilaniata ampiamente dal dolore per le gesta di suo figlio che non si meritava un’ulteriore steccata del genere. Dopo tanti commenti rilasciati sui social contro la Venier, la zia ha deciso di fare dietrofront, precisando che il suo discorso è stato frainteso: “Non volevo essere critica verso la famiglia di Alessandro Impagnatiello. Se ho sbagliato, chiedo scusa alla mamma…Signora Sabrina, lei è una vittima e sta affrontando un dolore enorme. Vedere la sua intervista mi ha straziato”.