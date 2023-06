Isola dei Famosi: Marco Mazzoli smascherato da una naufraga

Le rivelazioni in merito al conduttore di Lo Zoo di 105.

Nel corso de L’Isola dei Famosi 2023 il conduttore de Lo Zoo di 105 Marco Mazzoli è stato smascherato da una naufraga. Questo lunedì 5 giugno va in onda in prima serata su Canale 5 l’ottava puntata dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi.

Il reality show si sta dunque avviando pian piano verso la sua conclusione e da qui alla fine non è più prevista l’entrata di nuovi naufraghi, motivo per cui il vincitore di questa edizione si trova tra gli attuali concorrenti. Tra gli ultimi argomenti che hanno fatto discutere in merito al programma vi è ora quello relativo a Marco Mazzoli.

Marco Mazzoli: ecco chi l’ha smascherato

Tra gli ultimi concorrenti ad aver abbandonato L’Isola dei Famosi vi è stata Corinne Clery. Prima di lasciare l’isola, nel corso di una discussione con Marco, Luca, Pamela, Cristina e Andrea riguardante le nomination, l’attrice francese classe 1950 ha voluto svelare alcuni retroscena su Marco Mazzoli, che le avrebbe chiesto in diverse occasioni di nominarlo. Ecco qui di seguito alcune delle sue parole rivolte all’indirizzo di Mazzoli:

“Se è per questo anche io ti ho nominato e lo sai benissimo. Io ti ho nominato quando me l’hai chiesto. Sì, ti ho fatto un favore quando mi hai detto di nominarti. Infatti l’ho fatto perché me l’hai chiesto. Io sono serena e felice, se rimango sono contenta e se me ne vado è lo stesso. Ho fatto un bel percorso e non ho alcun tipo di recriminazione. Quella che ho fatto qui è stata davvero una bella esperienza. Qualsiasi cosa accada a me va bene e la accetterò volentieri“.

Tali parole hanno finito con lo spiazzare nettamente Mazzoli, che ha ribadito come per lui questa esperienza rappresenti una sorta di rottura. A questo punto Corinne gli ha chiesto perché non se ne andasse a casa, al che il conduttore ha risposto nel seguente modo:

“Come mai rimango? Me l’ha chiesto Paolo Noise con le lacrime e quindi resto“.

Le parole di Mazzoli contro Helena Prestes

Al centro delle ultime giornate sull’isola di Playa Fantasma vi sono state tra l’altro anche le polemiche in merito ad Helena Prestes, concorrente tornata in corsa nel reality che non riesce però ad andare tanto d’accordo con tutti gli altri naufraghi.

In particolare, una delle ultime discussioni è esplosa per motivi aventi a che fare con il consumo di cibo sull’isola, con Helena che avrebbe mangiato del cocco che in realtà non gli sarebbe dovuto spettare. Un episodio che ha portato all’esplosione di rabbia da parte di Mazzoli: “Tutti dicono che hai rotto i co…oni e non lo capisci“. Mazzoli ha poi riservato nei confronti della Prestes altre parole non certamente amichevoli:

“Lei è bugiarda peggio di Pinocchio. Io una persona così falsa non l’ho mai vista in vita mia. Ma poi cambia in continuazione il teatrino, cambia il copione in corsa. Viene, ti fa i salutini e ti spiazza. Subito dopo però ti attacca e sparla. Non ci si può fidare. Tutte finzioni quelle che fa. Qui ci sono persone vere, mentre lei è una grande falsa e bugiarda. Queste persone mi fanno paura, quelle così me le tengo lontane nella vita reale. Ormai è chiaro che non fa altro che mentire“.