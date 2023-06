Micol Incorvaia hot: “Con Tavassi lo abbiamo fatto al GF…”

Ecco quando Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi “l’hanno fatto” al GF Vip, rivelazioni hot della donna, la quale non ha più freni e svela gli altarini più piccanti con il suo attuale compagno.

Micol Incorvaia in versione “bollente” fa delle rivelazioni hot che lasciano i suoi follower a bocca aperta. Ecco quando lei ed Edoardo Tavassi, “l’hanno fatto” al GF Vip per la prima volta. Non ha più voglia di tacere, adesso è arrivato il momento per lei di rilasciare qualche dichiarazione piccante inerente a quella storia d’amore su cui nessuno ci avrebbe scommesso neanche 1 euro, durante il reality.

La sorella di Clizia inoltre svela il suo rapporto con le altre “donne” della vita del fratello di Guendalina e in molti si chiedono come sia andata. È la classica storia della fidanzata gelosa o le cose sono diverse per Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi?

Nuova avventura per la Incorvaia e Tavassi?

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, per chi li segue fin dagli esordi, sa benissimo che si sono conosciuti durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Tralasciando tutto quello che è avvenuto all’interno della Casa più spiata di sempre e contro ogni pronostico, i due ex gieffini sono ancora insieme e più innamorati che mai. Dopo la proposta di convivenza che Tavassi ha fatto alla sua Micol, senza della quale ormai non può più vivere, pare che nel loro futuro, per loro, ci sarà altro ad attenderli.

Infatti, i due piccioncini potrebbero essere inseriti come concorrenti della prossima edizione di Pechino Express, testando ancora di più quel loro amore, nato sotto gli occhi di tutti. Come ha dichiarato Tavassi: “La convivenza è la prova del nove, al Grande Fratello l’abbiamo già testato però è un’altra roba, vediamo la vita reale. Sta andando alla grande per adesso e se continua così è ovvio che uno fa il salto…”.

Rivelazioni hot di Micol Incorvaia

Micol Incorvaia si lascia andare ad una rivelazione hot, ecco quando “l’hanno fatto” per la prima volta i due piccioncini. Sarà successo qualcosa quindi al Grande Fratello Vip, dopo quello strano “movimento di lenzuola” del quale si erano resi protagonisti i due ex gieffini?

“Nella Casa erano tentativi goffi, dicevo ‘ti giuro che non sono così nella vita reale’…”, la vera magia, come ha dichiarato la Incorvaia è avvenuta fuori dal GF Vip, lontano dalle telecamere: “La vera prima volta che abbiamo fatto l’amore è stato fuori dalla Casa”.

Infine ha parlato del suo rapporto con le ex di Tavassi: “Con Lucia vado mega d’accordo, organizziamo sempre cose insieme. Diana non l’ho ancora conosciuta”.