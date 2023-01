Edoardo Tavassi nel panico: la sorella ricoverata in codice rosso

Paura per Guendalina, la sorella di Edoardo Tavassi, attualmente inquilino nella casa del “Grande Fratello Vip”. La ex concorrente del GF e dell’Isola dei Famosi, influencer e blogger, è finita al pronto soccorso in codice rosso.

Edoardo Tavassi si sta confermando, giorno dopo giorno, uno dei concorrenti più amati e apprezzati del “Grande Fratello Vip”. Nella giornata di ieri, il bel romano ha affrontato moltissime emozioni in puntata, ma nel pomeriggio è stata la sorella Guendalina la protagonista di un’inaspettata girandola di accadimenti.

Anche Guendalina deve gran parte della sua popolarità a Mediaset, con la partecipazione al “Grande Fratello” prima e a “L’Isola dei Famosi” poi. Proprio ieri pomeriggio, la Tavassi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di stories che la ritraevano rilassata e sorridente in compagnia di Carmen Di Pietro, naufraga come lei sull’Isola.

Le due donne si sono mostrate ai followers mentre scherzavano tra di loro ricevendo alcuni trattamenti di bellezza in uno dei saloni di parrucchiere più famosi e quotati della Capitale. Carmen, con tanto di ring light al seguito, è apparsa intenta a scegliere delle extension, mentre Guendalina, in fase tinta, la prendeva in giro per i suoi appariscenti moon boots.

L’atmosfera scanzonata e divertente è svanita però nella storia immediatamente successiva, dove Guendalina Tavassi, a poche ore dalla messa in piega, è apparsa in un luogo completamente diverso e molto meno spensierato. La sorella di Edoardo, infatti, si è scattata un selfie in ospedale, accompagnato dall’eloquente didascalia “Dal parrucchiere all’ospedale è un attimo”.

Disavventura per Guendalina Tavassi: la sorella di Edoardo finisce in ospedale in codice rosso

“Ero tornata a casa e di punto in bianco mi comincia a uscire sangue dal naso, tipo rubinetto per dieci minuti. Mai visto così tanto sangue in vita mia. Sono svenuta, perché ne ho perso davvero moltissimo. Per fortuna mi hanno fatto entrare subito in codice rosso, con visita e flebo”, ha spiegato la Tavassi.

I fan si sono subito allarmati per la loro beniamina, ma Guendalina ha subito precisato che, nonostante una grande paura iniziale, l’emergenza è fortunatamente rientrata in breve tempo. “Adesso mangio e mi riprendo. Ora mi ordino un bel panino del McDonald’s” ha dichiarato Guendalina.

La ragazza si è quindi goduta la puntata del “GF Vip” facendo un tifo sfegatato per il fratello Edoardo Tavassi e non ha risparmiato nemmeno una bella frecciatina all’indirizzo degli haters, mettendo in mostra tutto il carattere e la verace ironia che sono il suo marchio di fabbrica: “Tranquilli, ragazzi, sono ancora qui. Nonostante le maledizioni, sono ancora qui”.