“Non ti lavavi mai”: Micol Incorvaia risponde all’hater insistente

La gieffina della settima edizione del Grande Fratello VIP ha dovuto difendersi dalle accuse di un hater su Instagram. Ecco cosa è successo.

Mai come quest’edizione, la settima, del programma in onda su Canale 5, Il Grande Fratello VIP , si è respirata un’aria di profonda tensione in cui i concorrenti se le sono dette e fatte di ogni colore. Ma non solo loro: tra i telespettatori assidui del programma, molti hanno iniziato a schierarsi con i partecipanti del reality show, crendo delle vere e proprie squadre. Quest’anno infatti i fandom dei rispettivi vip partecipanti, hanno mostrato in toto la loro tossicità e non solo: anche dopo che l’antagonista ” del loro beniamino veniva eliminato, dopo la puntata il “perdente” non solo doveva fare i conti con il fatto di aver perso un’occasione importante ma anche con gli haters che si sono andati a creare puntata dopo puntata.

Questo è quello che è accaduto ad una partecipante del reality, Micol Incorvaia che è stata costretta ad imbattersi anche in cattiverie prive di fondamento e che avrebbero potuto ledere la sua immagine pubblica, nonché ad alimentare altri atti di bullismo. Non tutta la cattiva pubblicità è solo pubblicità.

Cosa è successo a Micol Incorvaia

Il peso delle dicerie infondate sul suo conto è stato troppo e lei non ce l’ha fatta. Micol Incorvaia si è trovata costretta a rispondere per le rime a tutti i leoni da tastiera che la accusavano di infondatezze.

È chiaro il fandom che le abbia fatto queste domande stupide sui suoi capelli e amo il modo in cui con la sua dialettica impeccabile faccia scuola e doposcuola👑🔥

Sempre più convinta che limitata mentalmente fosse il più bel complimento che potesse farle👋 #incorvassi pic.twitter.com/1xPfuiAL4q — ❤️Erika❤️ (@BiasiErika) April 23, 2023

Come una persona che nel box domande di instagram l’ha accusata di essersi lavata poco durante il programma a cui Micol ha risposto così: “Mi avrete visto poche volte fare la doccia perché di solito andavo in vasca”. Infatti la differenza tra la vasca in zona bagno e la doccia che da sul giardino è che per azionare l’acqua calda in quest’ultima qualcuno doveva pedalare mentre la vasca aveva un termoregolatore sempre funzionante. In merito ai capelli invece, la ragazza ha commentato cos: “Io me li lavavo i capelli ovviamente…poi io ho i capelli grassi e già dopo un giorno sembrano sempre sporchi. Per questo ogni tanto tamponavo con la cipria. Mai detto di mettermi la cipria per non lavare i capelli.”.

Ricordiamo sempre che dietro uno schermo c’è una persona con dei sentimenti, una vita.