Aurora Ramazzotti stupisce tutti: il suo gesto inaspettato verso Marica Pellegrinelli

Nessuno se l’aspettava dalla figlia di Eros Ramazzotti. Dopo la fine del matrimonio tra lui e Marica Pellegrinelli, il gesto di Aurora si dimostra molto umano. Ecco cosa è successo.

Marica Pellegrinelli è una modella italiana bergamasca per anni sposata con il cantante Eros Ramazzotti dal quale ha avuto due figli di nome Rafaela Maria e Tullio Gabrio. Dopo la fine del loro matrimonio, Marica Pellegrinelli è tornata a sorridere: ora la donna è fidanzata felicemente con il Dj e produttore olandese William Djoko da oltre un anno.

E in virtù di questo forte amore che li lega, la modella bergamasca ha colto l’occasione per mostrare la sua felicità e il suo affetto al suo ragazzo pubblicamente su instagram: in occasione del compleanno di William Djoko, Pellegrinelli ha voluto dedicargli un dolce pensiero, in inglese, pubblicando una loro foto insieme sul suo profilo.

Inaspettatamente Aurora Ramazzotti anche ha colto l’occasione e ha commentato sotto il post di Marica Pellegrini, la sua ex matrigna. Ecco cosa ha detto.

Il post di Compleanno

Marica Pellegrinelli sul suo profilo instagram ha voluto celebrare con una dolce dedica, il compleanno del suo nuovo ragazzo William Djoko.

Nel post, accompagnato da una loro foto insieme, la modella ha scritto: “Buon compleanno anima multitalente che mi ha scelto come compagna di vita. E per questo mi sento benedetta ogni secondo di aver avuto la fortuna di incontrarti in tutta questa immensità di popoli” si legge nella didascalia.

Sotto il post decine di commenti da parte dei suoi follower e amici che augurano al Dj olandese i loro più sentiti auguri, insieme a parole dolci che ricalcano quanto i due insieme siano perfetti e quanto sia palese il loro amore genuino.

Tra tutti questi commenti però ce ne è uno inaspettato che spicca sopra gli altri: quello di Aurora Ramazzotti.

La ragazza, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ha infatti scritto sotto il post della sua matrigna: “Auguri William” accompagnato da un’emoji affettuosa. Tra loro infatti sembra essere rimasto un buon rapporto, soprattutto perché la ragazza poi ha commentato: “Marica è la madre dei miei fratelli, è una persona che ha fatto parte della mia crescita, le voglio bene e avrà sempre un posto nella mia vita”. Queste le parole della figlia di Eros Ramazzotti, da poco diventata madre anche lei, che ha confidato poco dopo la fine del matrimonio tra lei, Marica Pellegrino, e il padre. Parole che quindi non possono che essere un auguri per entrambi, modella e DJ.