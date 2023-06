Il fatturato di Chiara Ferragni vi farà “girare la testa” | Cifre da record

Ecco quanto guadagna Chiara Ferragni, la nota influencer ha svelato il valore del suo fatturato, raddoppiato in un anno e i followers sono rimasti a bocca aperta. Ma diciamolo, la sua è solo fortuna?

Il fatturato di Chiara Ferragni vi farà “girare la testa”, in quanto il suo capitale è raddoppiato in un anno, portando la nota influencer a fianco dei big dell’imprenditoria. Il suo guadagno è sicuramente un motivo di orgoglio per la donna che ha iniziato, provandosi semplicemente dei vestiti. Che dire, Chiara hai avuto “fiuto” per gli affari.

In molti criticano l’impero che si è costruita la giovane influencer, ovvi il suo lavoro è discutibile agli occhi di chi lavora in miniera o si “spacca la schiena” tutti i giorni con un lavoro umile, guadagnando una goccia, rispetto all’oceano che si “porta a casa” Chiara Ferragni all’anno. Ma che dire, la vita non è uguale con tutti, questo ormai è un dato di fatto, appurato da sempre.

Chiara Ferragni Summer Tour

Chiara Ferragni ha ufficialmente aperto il suo, Chiara Ferragni Summer Tour, un evento organizzato dalla stessa moglie di Fedez, per promuovere il suo brand a ritmo di musica. La prima tappa del tour è approdata a Forte dei Marmi in Toscana, dove le madrine di apertura del brand della Ferragni sono state le cantanti Paola e Chiara, le quali segnano un altro traguardo dopo il loro grande ritorno.

Durante questo evento che toccherà diverse città d’Italia, saranno diversi i cantanti che si esibiranno con il logo della Ferragni e inoltre saranno presente diverse bancarelle ufficiali, le quali saranno adibite alla vendita di tutti i prodotti del merchandising di Chiara. In molti sostengono, vista la pubblicità che i Ferragnez stanno facendo sui loro profili social in merito ai luoghi dove verranno ospitati, che probabilmente la famigliola avrà vitto e alloggio tutto spesato in cambio della loro pubblicità Ma questi ovviamente sono solo rumors.

Il fatturato di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha svelato in una recente intervista per il Sole 24 ore, il suo fatturato per l’anno 2022, il quale è letteralmente raddoppiato rispetto all’anno scorso. Tenetevi forte e soprattutto sedetevi, in quanto la biondina di casa Lucia, si è “portata a casa” qualcosa come 14,2 milioni di euro. Niente male per una influencer sulla quale nessuno avrebbe scommesso neanche un penny all’inizio della sua carriera.

Ecco cosa ha dichiarato Chiara Ferragni in merito:

“Sei anni fa la gente mi vedeva come una bionda che si faceva i selfie e che era riuscita a fare la bella vita solo perché era stata fortunata e senza avere nessun talento. Il business è sempre andato bene, ma nonostante tutto il lavoro che già facevo, le società (che allora non erano gestite da me) erano in perdita, i conti non tornavano, lavoravo e basta e non ne vedevo i risultati e nel 2017 è arrivato per me il momento in cui ho deciso di occuparmi anche managerialmente delle mie aziende. Sei anni dopo questi sono i risultati”.