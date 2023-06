Naufrago dell’Isola dei famosi parla del suo orientamento sessuale e scoppia il litigio

All’Isola dei famosi gli animi continuano a non placarsi, un naufrago ha parlato del suo orientamento sessuale e scoppia il litigio ad Honduras. È scontro aperto e volano parole grosse, chissà cosa sarà mai successo?

Un naufrago dell’Isola dei famosi ha fatto una sorta di secondo coming out e dopo aver parlato del suo orientamento sessuale, sono scoppiati forti litigi con un’altra ospite di Honduras. Chissà cosa succederà da adesso in poi?

Ognuno della sua vita deve poter fare quello che vuole, le decisioni che una persona prende per la propria vita sentimentale non dovrebbero mai influire sul giudizio che qualcuno ha di qualcun’altro. Ovviamente nel mondo reale purtroppo non è così e anche all’Isola dei famosi, come in politica, stanno scoppiando i primi litigi su questo argomento. Voi cosa ne pensate di questa storia?

Il primo coming out nel 2018

Il naufrago protagonista di questo scontro, della quale identità vi sveleremo a breve, non era nuovo alle rivelazioni che abbiamo sentito all’Isola dei famosi, in quanto già nel 2018 aveva fatto coming out. Ecco che cosa aveva dichiarato:

“Dire a tutti che sono gay che sensazione mi dà? Non mi sento affatto a disagio. È un fatto assolutamente normale, o direi piuttosto naturale. Ne parlo liberamente, anche sapendo che molte persone leggeranno quello che sto dicendo. Non mi sono mai fatto problemi in merito. Per noi della comunità lgbt, ma anche per gli eterosessuali ovviamente, il nostro orientamento è naturalezza. Se gli ignoranti omofobi non capiscono che l’orientamento – qualunque sia – è naturale, che capiscano, almeno, che questa è comunque la normalità. personalmente ho sempre vissuto la mia vita sentimentale molto liberamente e naturalmente”.

Il motivo del litigio tra naufraghi

Gli animi all’Isola dei famosi sono molto tesi, in quanto il gruppo non è più in armonia visti i continui attacchi che i concorrenti del reality “subiscono” (a detta loro), da una polemica Helena Prestes, la quale si è fatta “terra bruciata” con tutti. Perfino il suo migliore amico, Gian Maria Sainato, non riesce più a tollerare il suo comportamento e prende le distanze da lei.

A proposito di Gian Maria Sainato, il fulcro dell’articolo è incentrato tutto su di lui e sull’alterco avuto con Pamela Camassa con la quale è scoppiato il caos dopo che lui ha parlato del suo orientamento sessuale, dichiarando di essere bisessuale e in seguito ha discusso con la naufraga, la quale gliel’ha rinfacciato.

Da una parte c’è la Camassa che gli ha detto: “Tu hai detto che sono una frustrata. Io non ti ho mai giudicato sulle tue cose private. Anzi, non ho nemmeno giudicato il tuo lato sentimentale. Anche su quello non ho mai detto nulla. Tu invece hai detto che sono acida e altre cose non belle…”.

Dall’altra, uno stizzito Sainato ha replicato: “Non ti sei permessa di giudicare? E perché cosa c’è da giudicare? Ma ci mancherebbe. Essere bisessuale cos’è ha…”.