Hocus Pocus 3: la Disney annuncia il terzo capitolo della saga

In fase di sviluppo per Disney+ il terzo capitolo della saga.

La Disney ha annunciato ufficialmente il terzo film della saga di Hocus Pocus. Dopo l’arrivo sulla piattaforma di Disney+ nel corso del 2022 del secondo capitolo della saga di Hocus Pocus, è ora in fase di sviluppo anche Hocus Pocus 3. Ad annunciarlo ufficialmente è stata la stessa Walt Disney Studio Motion Picture Production tramite il Presidente Sean Bailey.

Annunciato ufficialmente Hocus Pocus 3

Il nuovo capitolo della saga di Hocus Pocus è ormai ufficiale, con il Presidente Sean Bailey che ha voluto rendere nota la cosa nel corso di un’intervista rilasciata per il New York Times: “Sì, Hocus Pocus 3 sta per arrivare“.

Al momento, ovviamente, non si sa ancora granché per quanto riguarda data di uscita e possibile trama. Pochi dubbi invece sembrerebbero esserci in merito al cast della pellicola. Le interpreti principali dovrebbero infatti essere ancora una volta Bette Midler, Kathy Najimy, e Sarah Jessica Parker.

La decisione di proseguire ulteriormente la saga è arrivata grazie anche e soprattutto all’enorme successo che è riuscito a riscuotere anche Hocus Pocus 2, che sulla piattaforma streaming di Disney+ ha ottenuto addirittura visualizzazioni per circa 2,7 miliardi di minuti.

La trama di Hocus Pocus

La saga di Hocus Pocus inizia con il primo film uscito nel 1993 e diretto da Kenny Ortega. Al centro della storia le tre streghe Sanderson, ovvero Winifred (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy). Alla fine le tre protagoniste, risvegliatesi improvvisamente dopo essere state impiccate, finiscono con lo sparire di nuovo, venendo però praticamente resuscitate per il più recente Hocus Pocus 2.

Il secondo capitolo è uscito nel settembre del 2022 appositamente per la piattaforma di Disney+ ed è stato diretto da Anne Fletcher. La storia di questa seconda pellicola è incentrata sul desiderio da parte di Winifred di diventare la strega più potente di tutte: per far ciò, la strega arriva anche a lanciare un incantesimo che la porta alla perdita delle sorelle Mary e Sarah, che svaniscono improvvisamente nel nulla. Alla luce di ciò, Winifred si pente immediatamente del suo operato rinunciando da subito ai suoi nuovi poteri e riportando così indietro le amate sorelle.

Una conclusione apparentemente perfetta per l’intera storia, anche se Hocus Pocus 2 ha lasciato comunque alcune questioni in sospeso che potrebbero dunque essere riprese in Hocus Pocus 3. Con ciò si fa riferimento ad esempio al personaggio di Madre Strega, che nel film vola via da Salem trasformandosi in un corvo, o anche alla scena dopo i titoli di coda, che mostra l’esistenza a Salem di una seconda Candela della Fiamma Nera ovvero lo strumento servito a far ritornare in vita le streghe Sanderson.