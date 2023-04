Heavenly Delusion, la serie anime su Disney+

La serie anime di successo verrà trasmessa simultaneamente su due piattaforme streaming. Ecco dove seguire Heavenly Delusion.

La Disney sta aumentando il numero di anime all’interno del suo catalogo: nonostante il suo stile “Walt Disney” , ha deciso di venire incontro al maggior numero di spettatori possibili sulla sua piattaforma streaming. Dopo aver firmato un enorme accordo con la casa editrice Kodansha per rendere Disney + e Hulu la casa di streaming esclusiva per il loro anime rispettivamente a livello internazionale e negli Stati Uniti, hanno ottenuto il simulcast, ovvero avranno una trasmissione simultanea, dell’attesissima serie Heavenly Delusion.

Oltre alla premiere in Giappone il 1 aprile, i fan di tutto il mondo potranno sintonizzarsi nel momento in cui andrà in onda dal vivo per guardare l’episodio attraverso gli streamer della Disney e Hulu. Il doppiaggio in inglese seguirà in un secondo momento. Basato sul manga scritto e disegnato da Masakazu Ishiguro, l’anime si svolge in un inferno distopico travestito da paradiso.

I bambini vengono allevati comodamente dai robot all’interno delle mura di un asilo nido speciale, mantenendoli al sicuro, sani e ignari del mondo esterno che è caduto in rovina. Non solo al mondo manca la tecnologia con cui i bambini sono cresciuti, ma è abitato da pericolose creature soprannaturali.

Un ragazzo di nome Maru tenta di trovare il paradiso tra le rovine con l’aiuto di Kiruko, ma presto si rendono conto che la loro ricerca potrebbe essere inutile.

L’annuncio del simulcast per Disney+ e Hulu

L’annuncio del simulcast sugli streamer della Disney è stato condiviso dal senior manager della società per il doppiaggio inglese Reuben Lack, che ha espresso il suo entusiasmo per le splendide foto condivise prima della premiere della serie.

Queste mostrano i personaggi principali splendidamente animati su meravigliosi fondali di rovine, cieli blu e un’imponente struttura simile a un ospedale. “Solo… guardate lo stile artistico, gente“, ha condiviso Lack. “Oltre che sbalorditivo, cinematografico. E il sottotitolo trasmetterà in simultanea “globalmente” in 5 giorni!! Dub da seguire più tardi. Entusiasmati!!!” È l’ultimo, e probabilmente il più eccitante, anime a rientrare nel nuovo accordo Disney- Kodansha che ha preso vita con l’anime Tokyo Revengers: Christmas Showdown Arc.

A dirigere Heavenly Delusion sarà Hirotaka Mori, che ha lavorato a una serie di enormi progetti anime tra cui Dragon Ball Z: Battle of the Gods, Asterisk War e Erased. Dirige per la produzione I.G. con lo scrittore di Psycho-Pass Makoto Fukami che scrive le sceneggiature.