Riccardo Scamarcio ha tradito anche Benedetta Porcaroli | Lei finalmente rompe il silenzio

La coppia, bellissima, si era innamorata sul set de L’ombra del giorno, film uscito nel 2022. Le rivelazioni dell’attrice confermano ogni dubbio: sono scoppiati…

Che non stessero più insieme si era intuito da un’intervista rilasciata proprio da Benedetta a Vanity Fair. La rivista, infatti, aveva cercato di indagare su pettegolezzi milanesi che giravano da un bel po’. L’attrice di Baby, la serie tv sulle baby squillo romane che l’ha resa famosa, ha indirettamente confermato il gossip, annuendo circa la rottura con Riccardo, 18 anni più grande di lei.

Benedetta ha dichiarato alla rivista che: “Va beh, cosa vuole che le dica: le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano. La situazione è delicata e sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente”.

La love story

Dannatamente belli, Benedetta e Riccardo si innamorano subito sul set del film L’ombra del giorno, uscito nel 2022, nonostante la grande differenza di età, i caratteri diversi e i propri trascorsi. Benedetta e Riccardo sono in due fasi di vita molto diverse: lei, 24enne, è all’apice della sua carriera e attualmente è tra le attrici più richieste del panorama cinematografico e televisivo italiano.

Lui è un uomo maturo, attore affermato, diventato famosissimo grazie a Step di Tre Metri Sopra il Cielo. Entrambi hanno lasciato i propri compagni per stare insieme. Benedetta rompe il fidanzamento con il regista Michele Alhaique e Riccardo chiude un matrimonio con la manager inglese Angharad Wood, che l’ha reso padre nel 2020 di una bambina, Emily. Il loro fidanzamento dura per più di un anno, nella massima riservatezza, lontani dai social e dal gossip.

Sicuramente una storia difficile, la loro. “Fosse per me vivrei in una comune con tutte le persone che amo, perché per me, la vita è inclusione. Però è anche inevitabile che qualcuno, nel cammino, possa fare al nostro fianco soltanto dei piccoli tratti di strada. Perché non tutte le energie sono compatibili. E non tutti sono fatti per noi”.

Chi è Benedetta Porcaroli

Romana, nata nel 1998, Benedetta spopola nel 2018 con la serie tv Netflix Baby ma è il 2015 l’anno di esordio: recita nella fiction Rai Tutto può succedere. Nel 2020 è la volta di “18 regali”, film drammatico che le garantisce la candidatura ai David di Donatello come attrice non protagonista. In televisione è stata protagonista di un episodio di Non uccidere, la fiction di Rai Tre con Miriam Leone.

Volto dai lineamenti angelici, la Porcaroli è stata scelta come protagonista nei videoclip musicali dei Thegiornalisti in Maradona y Pelè (2019) e di Achille Lauro in 16 Marzo (2020).