Antonella Fiordelisi, nonostante i microfoni fa la bollente rivelazione: Edoardo ci rimarrà malissimo

Il clima nella Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più bollente, soprattutto grazie alla presenza di Antonella Fiordelisi la quale si lascia andare a rivelazioni piccanti sul suo tipo ideale. Purtroppo per Edoardo, quel tipo non è lui.

Antonella Fiordelisi sembrava avere un rapporto molto speciale con il suo collega gieffino Edoardo Donnamaria, il quale sembra essere molto preso da lei. Pare però dalle recenti rivelazioni della bella influencer che il sentimento non sia reciproco.

Quello che pare agli occhi del pubblico è che Antonella Fiordalisi veda Edoardo Donnamaria più come un amico speciale dal quale farsi coccolare, consolare e usare come confidente privato. In realtà chi le fa “sangue” come dice lei è un altro.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi è un’ex schermitrice e modella, attualmente risulta essere una influencer molto seguita, soprattutto per i suoi flirt con uomini importanti, come Amedeo Barbato e Gonzalo Higuain. Insomma di medaglie la Fiordelisi ne ha vinte tante, sia nello sport sia nella vita sentimentale. Pare che un’altra la stia per vincere all’interno della Casa più chiacchierata di sempre, visto che sta facendo letteralmente impazzire di gelosia Edoardo Donnamaria. Edoardo lo abbiamo conosciuto maggiormente come presenza fissa del programma Forum. Chissà se l’ago della bilancia sarà a suo favore senza l’aiuto di un giudice?

Il nuovo triangolo nella casa

Nonostante Edoardo Donnamaria segua Antonella Fiordelisi come un cagnolino, dalle ultime rivelazioni che la bella influencer ha rilasciato ai microfoni del Gf, starebbe provando una forte attrazione per Antonino Spinalbese. Ha dichiarato che con Edoardo ci parla serenamente, ma non la attrae a livello fisico, non è proprio il suo uomo ideale.

A farle venire le farfalle nello stomaco è Antonino: “Edo non è proprio il mio prototipo. Esteticamente non è l’uomo che piace a me di solito. A livello fisico non mi fa sangue sono sincera. Mentre uno che mi piace è Antonino. Però con Edo ci parlo benissimo e lui è molto intelligente”.

Questa discussione ovviamente non è stata presa bene da Edoardo il quale ha litigato con entrambi i partecipanti per motivi diversi. In risposta a questo litigio, Antonella si è gettata nel lettone di Spinalbese alle 5 del mattino, continuando a pressarlo sul fatto che lui sarebbe il suo tipo ideale e anche lei sa di essere la sua. La sua risposta non lascia scampo: “Perché pensi questo? A me piacete tutte. Siete delle belle ragazze davvero. Sei così sicura di quello che dici?”.