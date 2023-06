Oceania: Thomas Keil regista del live-action

Trovato il regista per la direzione del live-action del film Disney.

Thomas Keil sarà il regista del live-action di Oceania, classico d’animazione Disney del 2016.

Proseguono i lavori al live-action del film Oceania, classico d’animazione numero 56 della Disney arrivato nei cinema nel 2016. Una novità estremamente importante per quanto riguarda la pellicola è la recente scelta del regista: a dirigere il film sarà Thomas Keil.

Thomas Keil dirige il live-action di Oceania

Thomas Keil è un regista principalmente attivo in ambito teatrale che è stato in grado però di ottenere risultati significativi anche in campo cinematografico. Lo statunitense nato nel 1977 si ritrova ad avere a che fare, con questo Oceania, con il suo secondo lungomtreaggio in assoluto. Il primo e per ora unico film da lui diretto è infatti Hamilton, musical del 2020 enormemente apprezzato dalla critica e dal pubblico e candidato ai Golden Globe del 2021 per il miglior film o commedia musicale.

Inoltre, Keil ha lavorato anche per la televisione, con la direzione non solo del film Grease: Live ma anche di alcuni episodi delle serie tv 2 Broke Girls e Fosse/Verdon.

Il cast di Oceania

Come noto ormai da diverso tempo, a far parte del cast di Oceania ci sarà Dwayne Johnson. Dopo essere stato impegnato nell’ultimo periodo con la parte del protagonista nel film del DC Universe Black Adam e dopo essere apparso con un cameo nell’ultimo Fast X, l’attore è pronto a vestire nel live-action Disney i panni del semidio Maui.

Ancora incertezza invece per quanto riguarda la parte della protagonista del film Vaiana Waialiki, che nel film di animazione del 2016 aveva come doppiatrice originale Auli’i Cravalho.

La trama del film

La trama di Oceania, già nota a chiunque abbia visto il film d’animazione, è incentrata su una giovane ragazza di nome Vaiana che decide di intraprendere una pericolosa missione allo scopo di riuscire a salvare il proprio popolo.

Nel corso del viaggio, la protagonista finisce con l’imbattersi nel dio Maui, che deciderà di aiutare la ragazza unendosi alla sua missione. I due attraverseranno dunque l’oceano affrontando un considerevole numero di pericoli, con Vaiana che alla fine del lungo viaggio riuscirà a scoprire le origini sue e del suo popolo e la sua identità.

Il classico Disney del 2016

Oceania del 2016 si è rivelato un enorme successo. La pellicola è stata diretta dai registi Ron Clements e John Musker, ed è riuscita ad ottenere un incasso complessivo che ha superato i 640 milioni di dollari. Considerevole anche l’apprezzamento della critica, con il film candidato ai Premi Oscar del 2017 per il miglior film d’animazione e per la miglior canzone originale.