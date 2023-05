Uncle, Eddie Marsan e Morfydd Clark si aggiungono al cast del revenge thriller

Gli attori Eddie Marsan e Morfydd Clark sono ufficialmente entrati a far parte del cast di Uncle, nuovo thriller diretto da Joe Marcantonio.

Una buona notizia per i fan di Eddie Marsan e Morfydd Clark: come riportato da Deadline, i due attori hanno appena firmato per una parte del nuovo thriller di Joe Marcantonio, Uncle. Il film parlerà di una vendetta orchestrata da uno zio e sua nipote per vendicare i genitori di lei, brutalmente assassinati.

La coppia è molto famosa nel mondo di Hollywood. Eddie Marsan è noto soprattutto per le sue collaborazioni con Mike Leigh, nonché per aver recitato in Il segreto di Vera Drake e Happy Go Lucky: entrambe le performance gli hanno fatto guadagnare il British Independent Award come Miglior attore non protagonista.

Morfydd Clark, invece, negli ultimi anni è diventata molto popolare grazie alla serie di Prime Video Gli anelli del potere, spin off de Il signore degli anelli. Qui interpreta uno dei personaggi principali, l’elfa Galadriel. Prima di ciò, uno dei suoi ruoli più importanti è stato quello di Maud in Saint Maud, per il quale è stata candidata al BAFTA.

Ma quale parte avranno entrambi in Uncle?

Uncle, trama e cast del nuovo film con Eddie Marsan e Morfydd Clark

La trama ufficiale di Uncle recita: “Dopo il brutale assassinio della propria famiglia, l’appena adolescente Millie e lo zio John si imbarcano in una sanguinosa missione di vendetta e punizione. Mentre si avvicinano ai colpevoli, Millie deve decidere se vuole veramente intraprendere il percorso della vendetta… e il suo viaggio violento e prematuro verso l’età adulta“.

Il cast al momento non è completo e oltre a Eddie Marsan e Morfydd Clark, comprende anche Sope Dirisu, che reciterà nella parte dello zio John. I ruoli degli altri due attori non sono ancora stati dichiarati e non è chiaro se Morfydd Clark sarà la protagonista, data la differenza d’età con il personaggio (l’attrice ha 34 anni).

Proprio Morfydd Clark è molto positiva: “Sono entusiasta di lavorare a un progetto così focalizzato sul Galles rurale, ma così interessato alle questioni contemporanee che coinvolgono le persone di tutto il mondo. La sceneggiatura mi ha catturata e lavorare con registi, cast e troupe così talentuosi è un sogno“.

Anche il regista Joe Marcantonio non vede l’ora di iniziare le riprese in autunno: “Questo per me è davvero un cast da sogno, con tre degli attori più incredibili in circolazione – non vedo l’ora di dare vita tutti insieme a questa fantastica storia“.