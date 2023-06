Alberto Angela, il nuovo programma al debutto: quando va in onda

Ecco quando va in onda il nuovo programma di Alberto Angela, il noto divulgatore è più carico che mai, in quanto il suo intento è quello di proseguire il lavoro compiuto da suo padre, Piero Angela.

Alberto Angela e il suo nuovo programma, presto al debutto. Ecco quando andrà in onda, scopriamo maggiori dettagli di quello che sarà visto come una sorta di lascito testamentale del grosso patrimonio culturale che Piero Angela ha lasciato a tutti noi. Diciamo che suo figlio, cercherà di proseguire, il duro lavoro portato avanti da suo padre, con tanta dedizione nel corso degli anni.

Come ha comunicato in più di un’occasione, il nuovo programma culturale avrà un nome diverso, in quanto un po’ come avviene per chi ritira dal mercato quei numeri famosi dalle magliette, nel mondo del calcio, così avverrà anche per tutto il franchise di SuperQuark. In segno di rispetto verso suo padre, nessuno potrà proseguire l’iconico programma senza il suo fondatore.

Le parole di Alberto Angela su suo padre

È impossibile non conoscerlo, Alberto Angela, così come il suo compianto padre, Piero Angela, sono famosi tanto quanto le star della musica. Il loro modo di divulgare il sapere, li ha sempre resi personaggi molto amati, con seguaci che non si sono mai persi nemmeno una puntata dei loro programmi. La famiglia Angela è riuscita a creare programmi adatti ad ogni target di età, in modo da non lasciare nessuno indietro.

Dopo la dolorosa perdita di suo padre, Piero, Alberto Angela ha pensato spesso a cosa dovesse fare dell’enorme “ricchezza” di suo padre: “…poi ho cominciato dopo, a pensare e a dire ma… è giusto, che, la traccia, la rotta che ha tracciato lui, si fermi qua? Lui ha lavorato per decenni per arrivare fin qua. Lasciamo tutto stare? È giusto, che i ragazzi, i bambini che stanno a scuola… e tanti ne abbiamo incontrati sia io che lui che ci hanno detto ‘Io adesso faccio l’ingegnere, faccio l’imprenditore, faccio il ricercatore… faccio l’astronauta, perché, ho visto i programmi di Piero…”.

Si chiamerà #Noos il nuovo programma di divulgazione scientifica che partirà tra qualche settimana: un omaggio alle esplorazioni del sapere di mio padre e, al tempo stesso, la continuazione dei viaggi nello spazio interstellare della conoscenza. ➡️ https://t.co/JHXakytoGR pic.twitter.com/969739APq7 — Alberto Angela (@albertoangela) June 9, 2023

Il nuovo programma di Alberto Angela

Ecco quando andrà in onda il nuovo programma di Alberto Angela: “Si chiamerà Noos il nuovo programma di divulgazione scientifica che partirà tra qualche settimana: un omaggio alle esplorazioni del sapere di mio padre e, al tempo stesso, la continuazione dei viaggi nello spazio interstellare della conoscenza”.

Angela Junior ha scelto Noos come nome del suo nuovo programma, in quanto, durante la registrazione del format, Viaggio nel cosmo, andato in onda nel 1998, l’astronave con cui suo padre Piero viaggiava tra i pianeti e il cosmo, si chiamava proprio, Noos.