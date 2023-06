Naike Rivelli esce dall’ospedale e lancia la bomba: “Avete paura?” [VIDEO]

Naike Rivelli è appena uscita dall’ospedale, ha aspettato giusto il tempo di riprendersi e ha già lanciato una “bomba” ai suoi followers. In molti avranno paura, perché il suo caratterino lo conosciamo tutti.

Non ha fatto in tempo ad uscire dall’ospedale, che Naike Rivelli è più attiva che mai. Ha lanciato una “notiziona” sui social che ha scioccato tutti. Di questa sua “bomba” ad orologeria che sta per esplodere ne avranno paura in tanti, che dire, ne vedremo sicuramente delle belle.

Chi segue la figlia di Ornella Muti sui social, sa benissimo che la donna non la manda di certo a dire. Non ha “peli sulla lingua”, quello che deve dire, lo dice senza troppi giri di parole, per questo, vi consigliamo di mettervi al riparo perché dopo questa sua confessione social, “cadranno molte teste”, ne siamo sicuri. Altro che terza guerra mondiale!

Perché Naike Rivelli è finita in ospedale?

Prima di procedere con il fulcro della questione, dobbiamo fare un passo indietro e spiegare per chi non l’avesse saputo, il motivo per cui Naike Rivelli è stata ricoverata in ospedale. Qualche giorno fa, la figlia di Ornella Muti, con la quale è molto legata, basti pensare che accanto alla figlia durante l’intervento c’è sempre stata mamma Ornella, si è dovuta sottoporre ad un intervento per ricostruire il seno.

Come abbiamo potuto vedere nei suoi video e commenti social, la 48enne, ha superato brillantemente l’operazione pur riscontrando il classico dolore che è normale provare in questi casi. Ad un utente che le chiedeva spiegazioni, la Rivelli l’ha liquidato con “è una lunga storia”, quindi non sappiamo di preciso cosa le sia successo, possiamo pensare a qualcosa di grave, visto che all’apertura del suo video ha chiaramente invitato tutte le donne ad effettuare regolari controlli al seno. Fortunatamente per lei però si è concluso tutto per il meglio.

Lo scoop di Naike Rivelli

Naike Rivelli è uscita da poco dall’ospedale ed è già carica come non mai, lanciando una di quelle “notizie-bomba” da far tremare le pareti. In pratica, la figlia della Muti, vuole aprire un suo canale podcast e visto il suo temperamento e il suo “caratterino”, gli utenti non vedono l’ora di sentirla al più presto.

Come scherza la Rivelli all’apertura del suo video social, chiede ai suoi follower se hanno paura di questa notizia. Sicuramente dopo il caos mediatico dei “Ferragnez“, con la Ferragni intenta a gestire una ragazzina che ha espresso il suo commento “libero” (non si sa se lo siamo ancora, ma dettagli) ad un suo scatto osé e Fedez in guerra con Rocco Siffredi per il suo invito rifiutato al suo podcast, decisamente ne vedremo delle belle. Anche perché Naike ha espresso duramente il suo parere in entrambe le situazioni. E voi cosa ne pensate di questa storia? Siete d’accordo con i “Ferragnez” o con la Rivelli?