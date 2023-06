La vita da mamma di Kate Middleton: le regole in casa con i figli

Le regole casalinghe della Principessa del Galles.

Ecco come Kate Middleton gestisce i suoi figli all’interno della propria casa.

Oltre al ruolo di Principessa del Galles, una carica che le impone ovviamente di apparire in pubblico sempre il più professionale e composta possibile, Kate Middleton ha a che fare con un’altra veste ugualmente importante ed impegnativa, ovvero quella di mamma. Ecco la vita di Kate all’interno delle propria mura domestiche e i metodi con cui la Principessa educa e gestisce i propri figli.

La vita casalinga di Kate Middleton

In casa, Kate Middleton può contare, per la gestione dei propri tre figli George, Charlotte e Louis, sul prezioso aiuto della tata di famiglia.

Nonostante ciò, la Middleton sarebbe secondo molti una madre incredibilmente presente all’interno della casa insieme al marito William. Così, una volta smessa la veste di Principessa del Galles con i numerosi doveri di natura reale che ne derivano, Kate si dedica con gran dedizione e in tutto e per tutto al suo ruolo di madre. Al riguardo, la Middleton provvede alla gestione dei propri figli con diverse regole.

Le regole di Kate Middleton con i figli

Nella propria casa di famiglia di Adelaide Cottage a Windsor, Kate Middleton è, naturalmente, come qualsiasi altra madre, con l’imposizione di regole che i figli sono tenuti a rispettare e a seguire. Queste le parole a People da parte di alcune persone vicine alla famiglia:

“Quella di Kate e William è una casa normale e piena di impegni con bambini che corrono in giro e fanno cadere le cose. I bambini non si danno arie, né vengono trattati da principi. Kate lo sta facendo per aiutare i suoi figli a essere più radicati e a tenere sotto controllo la loro realtà. Questo è ciò che conta davvero per lei“.

Tra i dettami principali imposti all’interno della casa di Kate e William e imposti in particolar modo dalla Principessa vi è quello di non gridare. Queste alcune informazioni rese pubbliche al The Sun:

“Urlare per i bambini è assolutamente off limits, e ogni accenno di urlarsi addosso viene affrontato con l’allontanamento“.

Nello specifico, i bambini, quando si comportano in un modo poco corretto, non vengono mandati nelle proprie camere da letto. La tecnica che decidono di adottare Kate e William consiste infatti nel ricorso ad una sorta di chiacchierata sul divano, in modo da spiegare ai bambini il perché delle loro decisioni.

Il codice segreto

Oltre alle misure di tipo disciplinare, Kate farebbe poi ricorso anche ad un particolare codice segreto, che userebbe al momento di calmare i propri figli. Questo è quanto riferito al riguardo da Tom Quinn all’interno del suo libro Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in The Royal Family:

“Quando il Principe Louis si è comportato male al giubileo di platino della defunta regina, facendo per esempio la linguaccia a sua madre, la reazione di Kate è stata elogiata da commentatori esperti. Apparentemente ha utilizzato un codice segreto per calmare il bambino“.