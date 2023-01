Ornella Muti in intimo su IG: “Non si può piacere a tutti”

Ornella Muti si mostra in intimo mentre si trucca davanti la figlia Naike che la riprende in un video contro il body shaming. Il tweet ha raggiunto subito un boom di like.

La paura delle giovanissime di oggi e delle varie influencer è di non piacere a tutti, per questo motivo si tende ad imitare in tutto e per tutto le star da copertina che con i loro stereotipi fanno credere alle donne che esiste un solo tipo di bellezza.

Proprio per questo rigido schema di perfezione molte cadono vittime del body shaming. I leoni da tastiera però non scalfiscono minimamente la bella Ornella Muti, la quale non “fa una piega”, mentre la figlia Naike Rivelli la riprende in intimo mentre si trucca.

Ornella Muti “fa impazzire” un intero teatro

Nata il 9 marzo del 1955 la bella Francesca Romana Rivelli conosciuta con il nome d’arte di Ornella Muti, ha iniziato a farsi spazio nel mondo televisivo a 14 anni. Da lì in poi non ha più abbandonato la tv, con ruoli di grande prestigio. Grazie alla sua bravura e alla sua bellezza, la Muti ha recitato a fianco di altri volti noti, classificandosi come una tra le attrici italiane più brillanti di sempre.

Nel corso della sua lunga carriera ha avuto una vita privata abbastanza travagliata, è stata sposata due volte, ha tre figli e diversi nipoti. La sua primogenita, Naike Rivelli, porta il cognome della madre, in quanto la Muti non ha mai voluto dichiarare la paternità della figlia, gli altri due figli invece, Carolina e Andrea sono figli del suo secondo ex marito, Andrea Fachinetti. Dal 2008 ha instaurato una relazione duratura con l’uomo d’affari Fabrice Kerhervé.

Nonostante i suoi 67 anni, Ornella non ha nessuna intenzione di andare in pensione e continua la sua carriera di attrice in maniera impeccabile. L’8 gennaio 2023 ha ottenuto una standing ovation nell’opera teatrale in cui la Muti ha recitato come protagonista, Il pittore di cadaveri, al teatro Rossini di Civitanova.

La Muti ha firmato un patto col diavolo

Ornella Muti, ha letteralmente fermato il tempo, nonostante i suoi anni, la bella attrice sembra essere sempre “una ragazzina”. Il suo fisico perfetto e la sua bellezza sono rimaste quelle di sempre, come possiamo vedere dal video pubblicato su Instagram, dalla figlia Naike, che mostra la madre mentre si trucca in intimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naike Rivelli (@naikerivelli)

La Muti non si è scomposta minimamente quando la figlia è piombata nel suo camerino mentre lei si stava truccando. Sicura di sé, con il suo intimo super sexy, Ornella ha dato una bella lezione alle donne di oggi che si fanno “affondare” dai pettegolezzi e dalle cattiverie postate dagli haters.

Contro il body shamming, la Muti ha serenamente esordito tutte di non ascoltare gli altri, ma di quanto sia fondamentale piacersi ed essere sicure di sé. In risposta alla figlia, la bella Ornella le ha semplicemente risposto: “Ma che me ne frega a me? Io questa sono, piaccio a chi mi vuole così!”.