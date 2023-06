“É stato un colpo di fulmine”: Giusy Buscemi a cuore aperto | Una coppia mozzafiato

Giusy Buscemi a cuore aperto, racconta come hanno fatto a diventare una coppia mozzafiato con suo marito, anche se rivela una triste verità su quel colpo di fulmine che piace tanto agli inguaribili romantici.

In un’intervista a cuore aperto, Giusy Buscemi racconta diversi dettagli della sua vita sentimentale, ecco come hanno fatto a diventare una coppia mozzafiato con quello che sarebbe poi diventato suo marito. Ci sono stati diversi ostacoli da superare e inoltre racconta una verità differente per quel che riguarda il suo colpo di fulmine con il suo partner.

Proseguendo nella lettura si capiranno diverse cose della vita privata della Buscemi, la quale dopo aver vinto Miss Italia, è voluta andare oltre, non fermandosi soltanto al ruolo di “ragazza immagine”. Questo suo osare l’ha resa vincente, ecco come si vedrà tra 10 anni la fortunata attrice.

La vita di Giusy Buscemi

Giusy Buscemi, il cui vero nome è Giuseppina Buscemi, nasce a Mazara Del Vallo nel 1993. Fin da giovanissima si dedica al mondo della danza e grazie al suo bellissimo aspetto e a quei profondi occhi verdi, a 19 anni vincerà il titolo di Miss Italia. Sarà proprio questo suo primo traguardo a farle da trampolino per il mondo della recitazione, dove si trova immediatamente a suo agio.

Così inizia a partecipare a diversi film e serie tv, tra cui Baci salati, Fratelli unici, Don Matteo, La dama velata, I medici, Doc, fino ad arrivare al suo attuale ruolo nel quale viene particolarmente omaggiata, cioè quello di Manuela Nappi a Un passo dal cielo. Giusy Buscemi, dopo tre anni di fidanzamento, nel 2017 sposa il regista Jan Michelini, di 14 anni più grande di lei, con il quale avrà tre figli. La Buscemi e suo marito sono molto credenti e devoti alla Madonna, per questo ad ognuno dei loro tre figli è stato messo come secondo nome, Maria.

Giusy Buscemi a cuore aperto

In una recente intervista, l’attrice Giusy Buscemi ha raccontato diversi dettagli della sua vita privata, i quali col passare degli anni, hanno trasformato lei e suo marito, Jan Michelini, in una coppia mozzafiato. Ecco che cosa ha dichiarato: “Non è stato un colpo di fulmine, eravamo concentrati su noi stessi e ognuno di noi aveva qualche pregiudizio sull’altro. Io ero diventata da poco Miss Italia, stavo cominciando a disegnare il mio futuro, lui era più grande di me di 14 anni e cercava la donna della vita… (dopo ndr) Abbiamo scoperto di condividere gli stessi progetti di vita…”.

Inoltre la Buscemi rivela dove si vedrà tra 10 anni: “Mi vedo un po’ impaurita nel dover affrontare l’adolescenza dei figli. Mi piacerebbe crescere professionalmente, avere sempre forte il desiderio di imparare, interpretare ruoli interessanti e magari anche condurre un programma in tv”.