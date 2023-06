Marco Bianchi racconta la sua famiglia felice senza filtri | La vita con il compagno Peppe

Lo chef Marco Bianchi si racconta senza filtri, ecco com’è riuscito a creare la sua famiglia felice. Parla di tutto, del suo lavoro, del suo compagno, di sua figlia, fino ad arrivare al giorno in cui fece coming out alla sua ex moglie.

Intervista a “cuor leggero” per lo chef Marco Bianchi, che senza paura dei giudizi altrui, ha deciso di raccontare i momenti più importanti della sua vita, che l’hanno portato a creare la famiglia felice con cui vive oggi. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato il food mentor.

Definire “semplicemente” chef, Marco Bianchi è veramente riduttivo, in quanto è molto di più. È un divulgatore scientifico, food mentor, autore, podcaster, conduttore e personaggio televisivo italiano, nato a Milano nel 1978. Per chi non lo sapesse, Bianchi è il divulgatore scientifico ufficiale della Fondazione Umberto Veronesi, dove “…Promuove i fattori protettivi della dieta e le regole della buona alimentazione attraverso consigli gastronomici…”, si legge sul loro sito.

Marco Bianchi dai fornelli alla carta…

Marco Bianchi non è soltanto lo chef famoso che tiene compagnia ai telespettatori, insieme ad Antonella Clerici, dal 2020 al programma culinario della Rai, È sempre Mezzogiorno, ma lavora in svariati campi. L’abbiamo visto a Linea Verde Estate, Detto fatto, Buongiorno estate, Viaggio nel corpo umano, per non parlare del suo lavoro come scrittore con le sue diverse opere, come per esempio Cucinare insieme è un gioco buonissimo, Viaggio nel corpo umano tra scienza e ricette e tantissimi altri.

È stato sposato con Veruska Formelli, dalla quale ha avuto una figlia, Vivienne, fino al 2019, finché non ha fatto coming out pubblicamente, iniziando così una nuova vita. Attualmente vive con sua figlia, il suo compagno Peppe e tutti i loro innumerevoli animali domestici con i quali dividono la loro casa.

La famiglia arcobaleno di Marco Bianchi

Marco Bianchi in una recente intervista ha parlato di un po’ di tutto, senza farsi più problemi su come potrebbe essere visto o giudicato. Ci ha impiegato un po’ per riuscire ad ottenere la sua famiglia felice di cui parla spesso e con tanto orgoglio. È iniziato tutto con un esame introspettivo e dopo aver preso quella consapevolezza che ha sempre saputo ma che ha represso per via dell’educazione religiosa impostagli dai suoi genitori, ha detto alla moglie sinceramente chi fosse il vero Marco Bianchi.

Da lì è iniziato tutto, ha incontrato dopo un po’ quello che per il momento sembra l’uomo giusto, l’ha fatto conoscere alla figlia e i due hanno stretto un legame molto bello insieme. Ecco cos’ha dichiarato Bianchi in merito: “Le ho parlato di lui nella maniera più semplice possibile, come suggerito anche dalla nostra terapeuta. Un giorno, dal nulla, l’ho presa da parte e le ho detto: “Papà ha incontrato un ragazzo che gli fa sentire le farfalle nello stomaco”. Le ho proposto di conoscerlo, ha detto subito sì, abbiamo mangiato una pizza ed eccoci qui adesso…”.