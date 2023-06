Elettra Lamborghini è pentita. Recupera ciò che ha confessato in un’intervista

Elettra Lamborghini vorrebbe “strapparsi la chiappa”. In una recente intervista a Repubblica si è detta pentita. Ecco cosa è successo.

Elettra Lamborghini è un personaggio televisivo, una cantante e una conduttrice televisiva italiana, figlia di Luisa Peterlongo e l’imprenditore famosissimo Tonino Lamborghini, diretto discendente di Ferruccio Lamborghini, il fondatore dell’omonima azienda di automobili. Famosissima in tutto il mondo non tanto per il nome ma per la carriera televisiva che la ragazza si è costruita, se non da sola, con l’aiuto della sua personalità.

Infatti inizia ad essere chiacchierata in Italia subito dopo lo show, di cui era protagonista, di MTV, Riccanza, in cui i figli dei più ricchi ereditieri mostravano alle televisioni di tutto il paese il loro stile di vita e cosa facevano loro per vivere. Dopo il successo della serie, Lamborghini è diventata una vera e propria icona per se stessa grazie anche ai vari singoli rilasciati come Pem Pem o Caramello.

Ora Elettra si è sposata con il disk jockey olandese Afrojack dopo due anni di fidanzamento e ora, la cantante e presentatrice ha appena rilasciato un’intervista a Repubblica in cui sosteneva di essersi pentita. Scopri cosa è successo.

Elettra non lo accetta più e confessa

Elettra Lamborghini non vuole più nasconderlo e in un’intervista con La Repubblica confessa: “Sono pentita dei tatuaggi”.

Uno dei suoi tratti distintivi infatti sono proprio una serie di tatuaggi che la cantante ha sul corpo, soprattutto nelle zone delle scapole e sulle natiche, che starebbero a simulare la pelle maculata di un giaguaro. Lei ne era andata sempre molto fiera, sostenendo che quei tatuaggi rispecchiassero il suo animale totem ma ora confessa: “Vorrei strapparmi la chiappa pur di eliminare in un colpo solo quelli fatti sul sedere”. La cantante 29enne, ereditiera e regina del twerking si dice quindi pentita: “Eccome. Se avessi un figlio lo sconsiglierei, oddio, non voglio fare la boomer…Perché un tatuaggio è una maniera di esprimere chi sei, di essere particolare. Ma sì, sono pentita, li sto tirando via tutti e fa male, non posso strapparmi una chiappa. Cosa vuole che le dica, papà mi aveva avvisata: ‘Poi te ne penti’. “.

“Se vede le mie foto sul social sembro un puttano*e, diciamolo. Mi piace fare la sexy ma se apro la bocca di sexy e malizioso in me, meno di zero. Magari una persona che mi vede la prima volta, e non sa chi sia, dice: è una bomba sexy. Ma appena parlo si capisce che non sono una gattamorta che gode perché ha la fila di ragazzi”.