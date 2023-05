“Irriconoscibile”: spunta una foto da Miss di Simona Ventura | Da mozzare il fiato

Simona Ventura e quella foto da Miss spuntata dal nulla da mozzare il fiato. È totalmente irriconoscibile da com’è oggi. Siamo curiosi di sapere che versione di Simo vi piace di più quella di oggi o quella del passato?

È totalmente irriconoscibile Simona Ventura in questo scatto amarcord, spunta una foto di lei da Miss da mozzare il fiato e i fan rimangono a bocca aperta. Di cambiamenti “super Simo” ne ha fatti parecchi nel corso degli anni e a voi come vi piace di più?

La Ventura è una delle conduttrici e personaggio dello spettacolo più amate di sempre, a dimostrazione di ciò basta vedere il numero di follower che la seguono sui social sempre con la solita attenzione degli albori. Eppure, sicuramente in molti non se la ricorderanno com’era nel passato, pur sempre bellissima, tra la versione del before e quella dell’after Simona Ventura di cambiamenti ne ha fatti veramente tanti.

Simona Ventura e quell’indizio social che non è sfuggito ai fan

Super Simona Ventura, di strada ne ha fatta parecchia negli anni, eppure grazie alla sua solarità, simpatia e quel modo tutto suo di far sentire le persone a proprio agio, l’hanno resa una delle conduttrici e showgirl più seguite dagli italiani. La Ventura non si è realizzata solo nel campo lavorativo, conducendo brillantemente reality e programmi televisivi noti, ma anche nella vita sentimentale, la quale dopo un periodo un po’ burrascoso, ha ritrovato la felicità con Giovanni Terzi.

La Ventura però a rimanere “ferma” non ci sta, così ha deciso di intraprendere nuove sfide, con una foto social di lei in cucina alle prese con la preparazione di gustosi manicaretti, la conduttrice ha confermato che a breve la vedremo tra i fornelli con il suo nuovo programma, stile Benedetta Rossi, dove la donna si cimenterà nella preparazione di invitanti ricette. Lo show si chiamerà Cookingsimo e a breve verranno rilasciate informazioni in più in merito.

La foto “bomba” di Simona Ventura

Spunta una foto di una giovanissima Simona Ventura in versione Miss, da mozzare il fiato. La bella conduttrice è totalmente irriconoscibile in questo scatto amarcord, il suo look si è molto evoluto nel tempo, ad iniziare dal colore dei capelli. Abituati al suo attuale biondo/rossiccio, vederla con un nero corvino ci ha lasciati spiazzati un po’ tutti, ma nonostante questo, la bella Simo è sempre bellissima, da qualunque angolazione la si guardi.

Siamo curiosi di sapere cosa ne pensate di questa foto del passato di Simona Ventura? Chissà i suoi figli come la preferiscono e voi invece?