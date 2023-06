Henry Thomas: perché il bambino di ET ha lasciato Hollywood

L’attore famoso per il ruolo nel cult di Steven Spielberg ha rivelato i motivi della sua decisione.

Henry Thomas, il famoso bambino di ET di Spielberg del 1982, ha svelato il perché dell’abbandono di Hollywood per iniziare a condurre una vita più tranquilla.

Tra i ruoli rimasti maggiormente nell’immaginario collettivo oltre che nella storia del cinema vi è senza ombra di dubbio quello del bambino di ET, indimenticabile cult di Steven Spielberg del 1982. Una parte interpretata magistralmente da Henry Thomas, che ha deciso di recente di allontanarsi per un po’ da Hollywood.

Henry Thomas, i motivi della pausa da Hollywood

Henry Thomas ha raggiunto popolarità e fama a livello mondiale grazie alla parte del bambino Elliot in ET ormai ben 41 anni fa. Dopo essere andato avanti con la propria carriera, l’attore statunitense classe 1971 ha deciso di volersi prendere una pausa dallo stressante ambiente di Hollywood e di dedicarsi ad una vita molto più tranquilla in Oregon. Una tappa cui dovrebbe far seguito poi un viaggio in Australia.

Lo stesso Henry Thomas, nel corso di un’intervista con Yahoo Entertainment, ha voluto spiegare in prima persona le motivazioni alla base di tale scelta: “Adoravo Los Angeles, ma non lavoravo davvero lì“.

Poi in merito alla sua abitudine di fare spesso dei viaggi in macchina da Hollywood fino alla sua fattoria nell’Oregon, posto in cui vive con la moglie Annalee Fery e i loro figli, le parole di Thomas sono state le seguenti: “Non lo farò più. Sono cresciuto in una fattoria e volevo che i miei figli potessero vivere lo stesso tipo di esperienza“.

Thomas ha poi dedicato ovviamente qualche parola anche al suo iconico ruolo in ET di Steven Spielberg, una pellicola che ha segnato a suo modo la storia di Hollywood. In particolare, l’attore si è voluto soffermare sull’audizione e sul suo ottenimento dell’ambita parte: “Onestamente, penso di aver ottenuto la parte già prima di andare all’audizione. Mi sono emozionato molto durante l’improvvisazione e alla fine Spielberg mi ha semplicemente detto ‘Ok ragazzo, hai ottenuto il lavoro‘”.

La carriera di Henry Thomas dopo ET

Con la parte di Elliot in ET L’Extraterrestre, Henry Thomas ha iniziato col botto la propria carriera cinematografica. Da lì, l’attore ha recitato in diversi altri film. Spiccano, tra questi, Valmont di Milos Forman del 1989, Vento di passioni di Edward Zwick del 1994, e Passione ribelle di Billy Bob Thornton del 2000.

In seguito, da menzionare è anche il ruolo di Johnny Sirocco in Gangs of New York di Martin Scorsese del 2002. Infine, tra gli ultimi film in cui Henry Thomas ha recitato figurano per adesso Ouija – L’origine del male, Il Gioco di Gerald, e Doctor Sleep, pellicole tutte dirette dal regista Mike Flanagan e uscite rispettivamente nel 2016, nel 2017 e nel 2019.