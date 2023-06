Laura Freddi e il suo terribile racconto che ha scioccato tutti

Laura Freddi ha raccontato una verità shock che ha fatto commuovere tutti, non ci sono parole per descrivere il dramma che ha subito. Anche se era circondata dall’affetto dei suoi cari, in quel momento si è sentita sola ad affrontare questa sciagura.

Shock in diretta per Laura Freddi. Il suo racconto ha gelato tutto lo studio, sono uscite lacrime a fiumi perché il dramma che ha subito è impossibile da dimenticare, non potrà mai cancellare dalla sua mente il ricordo di quel giorno terribile.

Purtroppo ogni essere umano ha bisogno dei propri tempi per elaborare una situazione del genere, per questo Laura Freddi ci ha impiegato un po’ a capire come andare avanti con questo nuovo dolore nel cuore. Mentre lo capiva però ha perso chi non è riuscito a “starle dietro”.

Chi è Laura Freddi?

Laura Freddi, classe 1972, la conosciamo tutti come conduttrice, showgirl e cantante italiana, la quale ha raggiunto l’apice del suo successo, soprattutto negli anni ’90. In quanti però se la ricordano al suo esordio, quando insieme ad una giovanissima Ambra Angiolini, partecipavano insieme al programma di Boncompagni, Non è la Rai? Questo show è stato un “trampolino di lancio” per molti volti ancora oggi noti.

L’abbiamo vista in diversi programmi televisivi, come per esempio Striscia la Notizia, Festivalbar, Il Quizzone, Super, Circo Massimo, fino ad arrivare al suo ruolo attuale, cioè come opinionista fissa al programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Laura Freddi non ha avuto alti e bassi soltanto nel mondo lavorativo, ma anche in quello sentimentale. La ricordiamo infatti a fianco a personaggi quali Paolo Bonolis, Fabio Galante, Daniele Bossari fino ad arrivare al suo ex marito, Claudio Casavecchia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oggi è un altro giorno (@altrogiornorai1)

Questo evento mise fine al suo matrimonio

Laura Freddi ha raccontato durante la sua intervista concessa a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, accompagnata da mamma Patrizia, quel terribile momento che ha dovuto vivere. Le sue parole non solo hanno scioccato e rattristato tutti, ma hanno fatto riaffiorare in lei il dolore di quel giorno. In pratica, la Freddi ha raccontato di quando ha subito un aborto spontaneo, ai tempi in cui stava con il suo ex marito, Casavecchia.

Era da sola in casa quando successe il fatto e per molto tempo, continuò a provare quel senso di solitudine, anche se i suoi genitori le sono sempre stati accanto. Purtroppo il suo ex marito avrebbe voluto riprovare subito ad avere un altro figlio, ma queste non sono cose che si possono cancellare con tanta leggerezza e velocità: “Ho sofferto talmente tanto dentro, che ho dovuto risolverla da sola…è stato quello che ha allontanano me e il mio compagno. Lui avrebbe invece voluto. Eravamo entrambi desiderosi di mettere su una famiglia…I miei tempi probabilmente erano più lunghi dei suoi…”.