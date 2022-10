Laura Freddi, ieri e oggi: la sconvolgente trasformazione dell’ex di Bonolis

La showgirl Laura Freddi nel corso degli anni è cambiata davvero tantissimo: ecco com’era da giovane.

Sicuramente Laura Freddi è una delle donne più famose del mondo della televisione. Negli ultimi anni la conosciamo soprattutto per il suo ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip, posizione che condivide insieme a Sonia Bruganelli. Curiosamente, in passato, le due hanno condiviso anche lo stesso uomo, Paolo Bonolis.

Non tutti sanno, infatti, che diversi anni fa la conduttrice televisiva ha avuto una lunga relazione con il noto showman, che poi ha sposato Sonia nel 2002. Prima di sposarsi con lei, inoltre, lui aveva già avuto un precedente matrimonio, durante gli anni ’80. Per alcuni anni, infatti, è stato sposato con la psicologa americana Diane Zoeller, dalla quale ha avuto due figli. Il matrimonio si divideva tra Italia e Stati Uniti e per questo non è stato facile.

Nel 1992, alla fine, il creatore di Ciao Darwin ha conosciuto Laura Freddi, che all’epoca era giovanissima e aveva appena vent’anni. I due sono rimasti insieme fino al 1995 e, durante questo periodo di tempo, non sono stati solo partner nella vita privata, ma anche professionale. Hanno lavorato insieme a Non è la Rai, uno dei più storici programmi Mediaset per ragazzi che ha reso famose molte giovani adolescenti, oggi donne importanti del mondo dello spettacolo. L’esempio più noto è certamente Ambra Angiolini.

Ma com’era la showgirl all’epoca dello show?

Laura Freddi, il suo aspetto ai tempi di Non è la Rai

Dopo la fine della storia d’amore con Paolo Bonolis, Laura Freddi ha avuto altre relazioni. Dal 1997 al 1999 è stata legata al calciatore Fabio Galante, mentre nel 2000 con il conduttore Daniele Bossari. Nel 2006 ha sposato Claudio Casavecchia, da cui si è separata nel 2008. Attualmente è impegnata con il fisioterapista Leonardo D’Amico, con il quale ha una figlia, nata nel 2018.

Anche la carriera della presentatrice si è evoluta molto in questi anni. Ha lavorato a tantissimi progetti a partire dagli anni ’90. Possiamo citare il Festivalbar, Buona domenica, Zelig e, tra i più recenti, Tale e quale show e Oggi è un altro giorno. Oggi ha 50 anni e sicuramente è una bellissima donna, ma ve la ricordate com’era ai tempi di Non è la Rai?

Sicuramente, anche quando aveva vent’anni era bellissima ed era certamente una delle ragazze più carine della nota trasmissione. Possiamo dire che i lunghi capelli biondi sono rimasti una caratteristica imprescindibile del suo look per tutto questo tempo.