Aria di crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck? Il litigio in strada dice molte cose…

C’è aria di crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck? Quell’amore da favola ritrovato qualche tempo fa è già finito? I “Bennifer” hanno avuto un brutto litigio in strada e per molti questo è un chiaro segnale che le cose tra i due finiranno a breve.

Pare proprio che tra Jennifer Lopez e Ben Affleck ci sia già aria di crisi, il loro litigio in strada non è passato inosservato e da quel momento i rumors hanno iniziato a concentrarsi pesantemente su di loro. Dopo la loro rottura nel 2004 ad un passo dal matrimonio, in molti visto il loro ritorno di fiamma nel 2021, avevano asserito che l’amore vero prima o poi trova sempre il modo di ritrovarsi.

Se prima i “Bennifer” ci credevano cecamente in questo mantra, riuscendo finalmente ad arrivarci all’altare questa volta, adesso probabilmente hanno cambiato idea, sostenendo invece che non bisognerebbe mai sfidare il destino, se non si è destinati ad una relazione non c’è niente da fare, le cose precipiteranno sempre.

Le ultime frecciate tra JLo e Affleck

Diciamo che ai followers loro due insieme piacciono da matti e anche alla stampa, in quanto i giornalisti sanno benissimo che Jennifer Lopez e Ben Affleck sono due “miniere d’oro” quando si tratta di scoop. I fans li hanno adorati negli anni 2000 quando si sono incontrati, hanno sofferto con loro nel 2004 quando si sono lasciati ad un passo dall’altare e hanno gioito quando si sono rimessi insieme nel 2021.

Adesso però pare che tra i due ci sia un gelo molto pungente, neanche fosse arrivata Elsa di Frozen a casa loro, che li starebbe facendo allontanare sempre di più. Ma mentre prima la coppia “lavava i panni sporchi” a casa loro, adesso si lanciato frecciate in diretta, coinvolgendo il mondo esterno. Durante la presentazione del film The Mother, la Lopez aveva dichiarato sul marito: “Non è un uomo facile, ha sempre da ridire su che cosa mi metto, quando sono scollata mi chiede dov’è il resto della camicetta, e poi vorrebbe decidere tutto lui, insomma è molto pesante”.

Per tutta risposta, Ben Affleck avrebbe scritto sui social che nel film Gone Girl- Amore bugiardo, in quell’occasione non sarebbe insopportabile. Chiaro riferimento alla dichiarazione della moglie, con un titolo che è tutto un programma.

Ben Affleck slamming that door😂 pic.twitter.com/aWwqRZ0qXi — ADDI ™ (@AdamMaina_) May 11, 2023

Amore da favola già finito per i “Bennifer”?

Dai rumors che stanno girando in questi ultimi tempi, pare proprio che tra Jennifer Lopez e Ben Affleck ci sia ormai aria di crisi. Sembrerebbe e qui il condizionale è d’obbligo, che i due sarebbero ad un passo dal chiedere il divorzio, mettendo così fine al loro “amore ritrovato“. Ovviamente tutte queste indiscrezioni provengono da pettegolezzi che si stanno facendo strada nel gossip più recente, non sappiamo quindi se tra i due veramente le cose vadano così tanto male o no.

Ovvio però che il loro atteggiamento non aiuta sicuramente a spegnere queste chiacchiere, in quanto i musi lunghi ai Grammy, le interviste a modi frecciatine, le facce scure quando si trovano insieme, per non parlare dell’ultimo litigio in strada, dove Ben sbatte letteralmente la porta in faccia a JLo, beh tutti questi dettagli non aiutano sicuramente.