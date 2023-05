Scandalo a Buckingham Palace: dopo Meghan tocca anche a Kate | La moglie di William allontanata così

Questo è un vero e proprio scandalo, a Buckingham Palace le cose vanno sempre peggio. Dopo Meghan Markle adesso tocca a Kate Middleton essere allontanata da corte, la moglie di William una decisione del genere non se l’aspettava proprio.

Dopo Meghan Markle, adesso tocca a Kate Middleton, ennesimo scandalo a Buckingham Palace, le cose stanno degenerando. La moglie di William non avrebbe mai pensato di dover essere allontanata in questo modo, il suo risentimento non si placherà mai, non ci sarà mai più pace tra i figli di Lady Diana, questo è poco ma sicuro. Cosa succederà quindi il 6 maggio, durante l’incoronazione di Re Carlo III?

Dalle parole che vengono dette dagli inglesi, tra William e Harry pare esserci stato sempre un rapporto speciale, i fratelli si sostenevano a vicenda, soprattutto dopo aver perso la loro amata madre, non è stato facile per i figli dell’allora Principe Carlo. Il caos arrivato dopo, pare aver un nome e un cognome, Meghan Markle, da quello che viene scritto sui tabloid inglesi, sembrerebbe che la moglie di Harry sia la causa delle pene della famiglia Windsor.

Re Carlo III è veramente geloso di Kate Middleton?

Secondo l’esperta della Royal Family, Katie Nicholl, Re Carlo III ha sempre avuto problemi di autostima, in quanto si è sempre sentito minacciato prima della fama che aveva raggiunto la sua ex e defunta moglie, Lady Diana e adesso da quella di sua nuora, Kate Middleton. Il problema principale è sempre stato il fatto che Carlo si è sentito mettere da parte, non ha mai capito perché la bellezza e il dress code perfetto sfoggiato dalle due donne potesse portarle più in alto nei cuori degli inglesi, piuttosto che la sua sola presenza in quanto figlio della Regina Elisabetta II.

Ci dispiace per Re Carlo III, ma sicuramente in fattore di moda lui non ci capisce molto, nessuno gli perdonerà mai quei buchi dai calzini, mentre tutti si ricorderanno della regalità, eleganza e finezza con cui all’epoca Diana e oggi Kate, si sono sempre mostrate in pubblico.

Kate Middleton non perdonerà mai Meghan Markle

Nuovo scandalo a Buckingham Palace, in quanto per colpa di Meghan Markle, anche Kate Middleton è stata allontanata da Palazzo. La moglie di William non perdonerà mai alla cognata che per colpa sua, non ha potuto dare l’ultimo saluto alla regina Elisabetta II. Visti i primi dissapori che all’epoca aveva portato la Markle tra la Royal Family, l’allora Principe Carlo aveva deciso che al capezzale di sua mamma ci sarebbero potuti andare solo i figli e i nipoti.

Nessuno voleva che Meghan Markle partecipasse a quell’evento di famiglia e così pare che Carlo avrebbe espressamente detto al figlio William: “Se Catherine non viene, nemmeno Meghan può” e così è successo. Da quello che viene detto, la Middleton ha sofferto molto per questo e l’astio con la cognata sarebbe così aumentato.