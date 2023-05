Isola dei Famosi 2023. Avvistato un UFO. Ecco cosa è successo

Isola dei Famosi 2023. I concorrenti avvistano un ufo e una scritta sulla sabbia ma cosa è successo veramente? La verità sarebbe un’altra.

Dall’inizio di questa nuova stagione, i naufraghi del programma L’isola dei Famosi 2023, sostengono di aver visto strane luci in cielo: luci che subito hanno fatto pensare a qualche fenomeno paranormale. Infatti più di qualcuno aveva parlato di vere e proprie scie luminose, scritte di notte e persino insetti fluorescenti che hanno spaventato tutto il gruppo.

Chi vive sull’isola in qualità di concorrente, da giorni è costretto a sopravvivere con quello che trova ma soprattutto durante la notte, non ci sono luci se non quelle di un falò: vedere episodi del genere può sicuramete portare alla perdita della ragione così come sostengono alcuni telespettatori che sono convinti che dietro questi episodi strambi e ambigui ci siano sicuramente i produttori del programma che si divertono alle spalle dei naufraghi.

La verità però sarebbe un’altra ma non darebbe ragione né all’una né all’altra parte: se non sono UFO o scherzi della produzione, cosa è successo?

La verità dietro gli UFO

Qualche settimana fa, alcuni naufraghi del programma di Canale 5, L’isola dei Famosi, hanno segnalato la presenza di strani insetti luminosi, qualcosa di molto diverso da una semplice lucciola.

Da quel giorno poi si sono presentati altri fenomeni: la concorrente Nathaly Caldonazzo ha giurato di aver visto delle scritte in cielo di notte mentre altri invece di aver sicuramente intravisto delle scie luminose sia di giorno che di notte. Di giorno invece, oltre a queste strane luci luminose, si svilupperebbero delle situazioni inspiegabili sull’isola delle Honduras come messaggi criptici sulla sabbia che hanno quasi fatto svenire Corinne Clery, l’attrice francese conosciuta in tutto il mondo per il film di James Bond Agente 007- Moonraker- Operazione spazio.

Questo ovviamente ha fatto subito pensare che ci siano degli alieni dietro a questi strani fenomeni ma la verità è ridicolmente tutt’altra. Inanzitutto è molto semplice approfittarsi della stanchezza e della poca lucidità al momento dei concorrenti, così semplice che gli autori hanno iniziato a divertirsi un pò: ce lo spiega l’edizione estesa in onda sul canale secondario Mediaset Extra. Tra un giorno e l’altro infatti si vedono inquadrature dall’alto e in zone difficilmente ragiungibili di persona. Ciò significa che lo staff presente sull’isola, usa i droni, spesso silenziosi, capaci di arrivare a quote davvero esagerate: i puntini luminosi sarebbero proprio questi, utilizzati dalla produzione per le riprese dall’alto dell’isola.

Per i messaggi luminosi invece bisogna dare la colpa ai paguri: questi piccoli granchi con il guscio, spostandosi sulla spiaggia e trascinando la loro conchiglia, disegnerebbero spesso quelle che i naufraghi hanno preso per lettere.