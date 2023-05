Ben Affleck e Jennifer Lopez, aria di crisi: il video della lite tra i due

Nervi tesi all’interno della coppia, sorpresa a litigare in modo piuttosto acceso in pubblico.

Ben Affleck e Jennifer Lopez ai ferri corti: i due sorpresi a litigare furiosamente in pubblico.

Aria di crisi per quanto riguarda una delle coppie in assoluto più chiacchierate dell’ambiente di Hollywood. Si sta ovviamente parlando di Ben Affleck e di Jennifer Lopez. I due, come accaduto già molto spesso nell’ultimo periodo, sono infatti stati sorpresi a litigare in maniera estremamente vivace in pubblico.

La lite tra Ben Affleck e Jennifer Lopez

Alcuni giorni fa un video aveva immortalato la scena di Ben Affleck intento a far salire Jennifer Lopez nella propria auto per poi sbatterla praticamente la portiera in faccia. Un episodio che aveva fatto enormemente discutere, e al quale ne ha fatto seguito anche un altro.

Come riportato dal Daily Mail, la coppia si è infatti resa protagonista di un nuovo episodio, con il nuovo video che riprende l’accesa lite tra i due che è già diventato virale nel corso delle ultimissime ore. Nel filmato in questione, Affleck e Lopez si trovano all’interno della propria auto in attesa ad un semaforo. Durante la breve sosta, all’improvviso Ben Affleck inizia ad agitare in modo abbastanza vistoso le braccia e ad urlare alla moglie. Quest’ultima, in risposta, si è limitata a fulminare il marito con lo sguardo evitando così di controbattere verbalmente.

Questo nuovo episodio potrebbe dunque rappresentare un’ulteriore prova dell’aria tesa che circola all’interno della coppia, anche se per adesso non sono arrivate dichiarazioni particolari in merito da parte dei due diretti interessati.

Ecco di seguito il video della lite tra Ben Affleck e Jennifer Lopez.

@bog_beef

Ben Affleck explains why jazz hands are “fuckin’ ghey Jenn” pic.twitter.com/q1ctwaxZll — DosXXMaquina (@DuosEquis) May 14, 2023

La comparsa di Ben Affleck a Che Tempo Che Fa

Soltanto qualche settimana fa, Ben Affleck era stato ospite a Che Tempo Che Fa, nota trasmissione della Rai condotta da Fabio Fazio e con Luciana Littizzetto. Ospite speciale della puntata soprattutto allo scopo di presentare il proprio ultimo film Air – La storia del grande salto, film che l’attore ha sia diretto che interpretato, Affleck ha però avuto modo di dedicare qualche parola anche alla sua compagna.

In particolare, Affleck, che sarà nei cinema anche dal prossimo giugno per la sua ultima comparsa nei panni di Batman nel film di Andy Muschietti del DC Universe The Flash, ha speso solo e soltanto parole al miele per Jennifer Lopez, affermando di confrontarsi spesso e volentieri con lei anche con questioni che hanno a che fare con l’ambito lavorativo e professionale.

Ciò nonostante lo scalpore e le voci venutesi a creare in seguito agli ultimi episodi.