The boogeyman: il trailer del nuovo film horror è terrificante

Dal romanzo Il Babau di Stephen King partono le riprese del thriller e sul web il lancio del trailer. Uscita prevista nelle sale per giugno 2023.

Nello scenario del New Orleans sono al via i primi ciak di The Boogeyman, il nuovo film ispirato al racconto di Stephen King Il babau, originariamente presente nella sua raccolta A volte ritornano (datata 1973).

L’annuncio della 20th Century Studios, arriva ben quattro anni dopo il primo lancio, quando la messa in piedi del progetto era nell’aria, ma ancora non si era concretizzata.

L’uscita è prevista per il 2023, nelle sale cinematografiche a giugno e poi sulla piattaforma Hulu negli Stati Uniti, su Star+ in America Latina, e su Disney+ nel resto del mondo.

A vestire i panni delle protagoniste Sophie Thatcher di Yellowjackets e Chris Messina di Birds of Prey.

Il cast al completo

Tra gli altri nomi, figurano David Dastmalchian (Dune, The Suicide Squad), Marin Ireland (Y: L’ultimo uomo, The Umbrella Academy), Vivien Lyra Blair (Bird Box, Mr. Corman) e Madison Hu (Voyagers).

A guidare le macchine da ripresa, Rob Savage (Dashcam, Host) che si divertirà a raccontare il thriller secondo l’adattamento cinematografico di 21 Laps. La produzione è di Shawn Levy, Dan Levin e Dan Cohen. Beck e Woods, che sono stati coinvolti nel progetto dal 2018, sono i produttori esecutivi. “The Boogeyman è un classico film dell’orrore sullo stampo di Poltergeist – Demoniache presenze, che incute paura e fa emozionare allo stesso modo”, ha commentato il regista Rob Savage. “Ricordo vividamente il terrore che ho provato leggendo il racconto di Stephen King da bambino, ed è proprio questa sensazione di paura tipica dell’infanzia che volevo suscitare nel pubblico cinematografico di tutto il mondo […]. Siamo incredibilmente orgogliosi di questo film e non vediamo l’ora di dare a tutti voi un motivo per avere di nuovo paura del buio”.

La trama

The Boogeyman vede protagoniste una liceale sedicenne (Sophie Thatcher) e la sua sorella più giovane Sawyer (Chris Messina), entrambe rimaste sconvolte dalla recente perdita della madre. Le due non ricevono il giusto supporto emotivo da parte del padre Will, psicoterapeuta che deve fare i conti, a sua volta, con il dolore causato dalla morte della moglie e la successiva elaborazione del lutto.

Un giorno arriva in casa loro un paziente del padre, che ha bisogno disperatamente dell’aiuto di Will, dopo che la sua vita è stata devastata da una terribile serie di eventi. L’uomo però porta in casa con sé una demoniaca presenza soprannaturale, che punta le famiglie e si nutre della loro sofferenza e trova nei malcapitati, purtroppo, pane per i suoi denti.